Williams: Sprechen schon mit Carlos Sainz über das 2025er-Auto

Noch mindestens bis zum 8. Dezember 2024 ist Carlos Sainz ein Ferrari-Fahrer. Erst bei den Testfahrten im Anschluss an das Formel-1-Finale in Abu Dhabi könnte der Spanier frühestens die Gelegenheit bekommen, offiziell zu Williams zu stoßen - sofern Ferrari ihm die Freigabe dafür erteilt. Doch schon jetzt ist Sainz zumindest teilweise in die Williams-Entwicklung für 2025 involviert.

Das jedenfalls sagt Williams-Fahrer Alexander Albon im Interview mit Motorsport.com Brasilien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com bei Motorsport Network. Er meint: "Wir beginnen jetzt damit, Carlos in unsere Gespräche einzubeziehen."

Dabei gehe es darum, "wo das Auto steht" in der technischen Entwicklung für 2025, erklärt Albon. Denn Williams sei "schon sehr auf das nächstjährige Auto konzentriert. Aber so ist das immer um diese Jahreszeit. Im Prinzip haben wir auch schon alle Updates für das aktuelle Jahr umgesetzt", sagt Albon.

Der Kontakt zu Sainz habe jedoch bereits vor den aktuellen Diskussionen bestanden: "Wir hatten uns schon vor seiner Vertragsunterschrift unterhalten. Er wollte wissen, wo das Team steht."

Was Albon von Sainz erwartet

Und Albon will wissen, was Sainz von den Abläufen bei Williams und dem Vorgehen des englischen Traditionsteams hält. In einem vorherigen Interview sagte Albon, er sei gespannt auf den "frischen Blick" von Sainz und dessen Erfahrungen. "Weil er von einem Topteam kommt, hilft das immer", meint er.

Sainz selbst wiederum hat wiederholt beteuert, er werde sich erst nach der Saison 2024 mit Williams befassen. Im Sommer etwa sagte er, es werde dann "viel Zeit geben" für alle möglichen Überlegungen und Diskussionen. Er wolle bei Williams aber auf jeden Fall "gehört werden" und gehe mit dem "Gefühl, dass ich helfen kann" nach Grove in England. Denn Sainz will Williams "wieder nach vorne bringen".

Die Entscheidung zugunsten von Williams ist Sainz aber nicht leichtgefallen: Über Monate hinweg hat der Spanier mit sich gerungen und verschiedene Optionen geprüft. Vor allem bei Audi stand Sainz hoch im Kurs und galt lange als Favorit auf das Cockpit neben Nico Hülkenberg. Eben dieses ist für 2025 noch immer nicht besetzt ( hier die noch offenen Fahrerplätze für 2025 einsehen! ).