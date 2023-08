Williams: Suchen Personal auch außerhalb der Formel 1

Williams-Teamchef James Vowles ist der Meinung, dass die Formel-1-Teams bei der Einstellung von neuem Personal "viel zu viel recyceln". In seiner ersten großen Verpflichtung seit seinem Amtsantritt in Grove hat der ehemalige Mercedes-Chefstratege James Vowles den altgedienten Ingenieur Pat Fry als CTO (Chief Technical Officer) von Alpine angeworben.

Vowles hat auch angedeutet, dass der Technische Direktor, der direkt unter Fry arbeiten wird, eher der zweite Mann in einem anderen Team sein wird, der auf eine Durchbruchsrolle wartet. Darüber hinaus ist Williams aber eher an "vielfältigem Denken" interessiert und bereit, über den Motorsport hinaus zu schauen, anstatt nur aus dem Fahrerlager zu "recyceln", wie es andere Teams getan haben.

In einem Interview mit 'Autosport', einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, erklärt Vowles: "Es gibt hier Leute, die bereits Teil unserer Organisation sind, aus der WEC, aus der Formel 2, aus anderen Institutionen. Es gibt nur wenige, würde ich sagen, aber man nimmt sie auf jeden Fall."

"Es gibt hier in der Aerodynamik Bereiche, die nicht aus dem Motorsport kommen. Das ist in Ordnung. Wir sind an Leuten interessiert, die etwas von Strömungsdynamik verstehen und wissen, wie man mit diesem Empowerment-Stil und einer offenen und ehrlichen Kommunikation arbeitet. Ich glaube sogar, dass wir in gewissem Maße viel zu viel innerhalb des Sports recyceln."

Als Teil dieser offenen Herangehensweise an die Rekrutierung nennt Vowles den neu eingestellten Chief Operating Officer (COO) von Williams, Frederic Brousseau, früher beim berühmten Flugzeugmotorenhersteller Pratt & Whitney tätig.

Vowles: "Es gibt ein sehr gutes Management-Komitee, auch wenn einige Personen keinen Motorsport-Hintergrund haben. Aber ich glaube immer dran, dass vielfältiges Denken weltweit zu einer besseren Infrastruktur führt, und genau das haben wir hier."

"Wenn man sich mit Spezialthemen wie der Aerodynamik befasst, muss man darauf achten, dass man sie mit der Aerodynamik der Formel 1 vermischt, denn es gibt einige sehr spezifische Arbeitsweisen. Aber eine Mischung ist keine schlechte Sache."

Vowles fügt hinzu, dass es angesichts der Bestrebungen von Williams, "überall" zu expandieren, noch wichtiger sei, eine Führungsstruktur zu haben, die Mitarbeiter aller Erfahrungsstufen "befähigt".

Er sagt: "Innerhalb von Williams müssen wir überall wachsen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Ich bin der festen Überzeugung, dass man den Grundstein für einige der klügsten und besten Köpfe in unserem Land und in anderen Ländern legt. Das bildet die Grundlage."

"Man braucht nur eine Führungspersönlichkeit, die weiß, wie man einzelne Mitarbeitende befähigt und ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Man muss also von beiden Seiten Strukturen einrichten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.