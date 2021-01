Williams-Teamchef: 2022er-Regeln große Chance und großes Risiko zugleich

Nach einer extrem enttäuschenden Formel-1-Saison 2019 verzeichnete Williams zuletzt Fortschritte, auch wenn man die Konstrukteurswertung einmal mehr als Schlusslicht beendete. Der britische Traditionsrennstall weiß, dass er mehr tun muss, um die Lücke zu den Autos vor ihm zu schließen.

Allerdings räumt Teamchef Simon Roberts ein, dass die dramatischen Änderungen am Formel-1-Auto für 2022 das Unternehmen dazu zwingen würden, bei der Designplanung "vorsichtiger" zu sein. "Es ist eine große Chance für alle Teams, aber es ist auch ein großes Risiko", sagt er über das 2022er-Reglement.

"Aber die Sache, auf die wir uns konzentrieren, ist, dass es keinen Übertrag von '21 auf '22 gibt. Man darf also mit nichts spät dran sein", weiß Roberts. "Das kleinste Teil kann dich zurückwerfen. Also sind wir mit unserem Programm vorsichtiger als sonst."

"Wir arbeiten vom ersten Rennen 2022 an rückwärts und schauen, was wir vor Ort haben müssen, was wir für die Wintertests brauchen, und dann gehen wir damit den ganzen Weg zurück durch das Entwicklungsprogramm, um herauszufinden, wie viel Platz und Kapazität wir in der gesamten Organisation haben", erklärt der Teamchef.

Zwar werde sich Williams voll und ganz darauf konzentrieren, das Auto für 2022 so gut wie möglich zu machen, verrät er weiter. Aber das würde nicht bedeuten, die Arbeit an den diesjährigen Upgrades dafür komplett zu opfern.

"Wir haben definitiv Zeit, Leute, Windkanal- und CFD-Kapazitäten im frühen Teil des Jahres, um das 2021er-Auto zu entwickeln, und das ist es, was wir tun werden", betont Roberts. "Es wird einen Überschneidungspunkt geben. Doch wenn Sie mich fragen: 'Wann ist der Crossover-Punkt?', dann weiß ich es noch nicht."

"Aber es wird nicht im August sein - wir werden zu 100 Prozent bei der Autoentwicklung für 2022 sein, bevor August ist. Aber es wird auch nicht Ende Januar sein. Irgendwo in diesem Bereich werden wir den Übergang vollziehen", blickt er voraus.

