Williams-Teamchef: Kein Formel-1-Team wird 2026 das Gewichtslimit erreichen!

Im Jahr 2026 wird es ein großes Update des Formel-1-Reglements geben, in dessen Folge das Mindestgewicht reduziert wird. Williams-Teamchef James Vowles geht davon aus, dass kein Team das Mindestgewicht erreichen wird, da der Elektromotor Kilos ins Auto bringen wird. Aber warum ist das so?

Für die Formel-1-Saison 2026 wurde der Antriebsstrang stark verändert und auch das Chassis wird erneuert. Die Leistung der Fahrzeuge soll fast zu gleichen Teilen vom Verbrennungsmotor und vom Elektromotor erzeugt werden. Eine MGU-H wird es nicht mehr geben. Mit zunehmender Bedeutung des Hybrids steigt auch das Gewicht des Antriebsstrangs.

Das Chassis soll zwar leichter werden, weil es kleiner und zehn Zentimeter schmaler sein wird als bei der heutigen Version der Autos. Auch die Aerodynamik steht im Fokus, denn es wird Experimente mit aktiver Aerodynamik geben, um das Racing auf der Rennstrecke zu verbessern. All dies wird wahrscheinlich nur zu einer Gewichtsersparnis von 40 bis 50 Kilogramm führen.

Laut Vowles werden die Teams jedoch Schwierigkeiten haben, dieses Minimum zu erreichen. Schon seit 2022 ist es eine Herausforderung für die Teams, Gewicht einzusparen, weshalb viele Rennställe bereits bei der Lackierung der Autos sparen. "[Williams] wird [in Bezug auf das Gewicht] in einer schwierigen Position sein", sagt der Teamchef, der darauf hinweist, dass Williams rund 0,4 Zehntel aufgrund von Übergewicht verliert.

Der Teamchef erklärt: "2026 wird sehr interessant, weil die Gewichtsregeln mit keiner anderen Meisterschaft vergleichbar sind. Es ist ein sehr niedriger Wert. Ich glaube nicht, dass diesen jemand erreichen kann. Neben dem Gewicht wird auch der Abtrieb eine wichtige Rolle spielen, denn ohne ihn hat ein Team keine Chance, vorne mitzufahren."

Vowles arbeitet hart daran, Williams wieder zu einem soliden Team in der Königsklasse zu machen. Erste Erfolge sind zu verzeichnen, denn unter seiner Führung hat der Rennstall bereits die rote Laterne abgegeben. Das neue Reglement wird sicherlich eine Herausforderung, doch der Strippenzieher sieht noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten.

So will er die internen Prozesse bei Williams modernisieren und in das Team investieren, um in Zukunft eine Chance zu haben, in Grove ein konkurrenzfähiges Auto zu entwickeln. "Es gibt keinen Bereich in diesem Unternehmen, mit dem ich glücklich bin, weil sie nicht auf dem Niveau sind, um die Meisterschaft zu kämpfen. Kein einziger", stellt er klar.

"Das ist eine harte Aussage", gibt er zu. "Aber es ist die Wahrheit. Das Problem mit dem Gewicht versteht jetzt jeder hier und wir sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber es gibt noch viele Bereiche, die wir verbessern müssen. Wir sind dafür offen und wir werden diesen Weg gehen. Wir wissen, warum es so schwierig ist und was die Formel 1 so einzigartig macht."

Vowles ist sich sicher, dass Williams eines Tages seine Ziele erreichen wird. Doch bis das Traditionsteam in der Königsklasse wieder um Rennsiege kämpfen kann, wird es wohl noch eine Weile dauern. "Das Gewicht ist jetzt ein Schlag ins Gesicht, aber das ist nicht unser Hauptproblem", sagt er. Zumindest weiß man bei Williams, was fehlt, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.