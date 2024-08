Williams-Teamchef über Sainz-Albon: "Habe die beste Fahrerkombination"

James Vowles hält viel von seiner Fahrerpaarung bei Williams im kommenden Jahr und spricht bei Carlos Sainz und Alexander Albon sogar von der "besten Kombination" im gesamten Feld: "Es ist nicht nur eine gute Fahrerpaarung", sagt er. "Ich denke, ich habe die besten Fahrer im Grid. Zwischen ihnen gibt es keine Politik."

Bislang hatte Vowles in seiner Karriere als Teamchef bei Williams ein Fahrerduo, bei dem ein Fahrer gegenüber dem anderen stark abfällt. Logan Sargeant hat in bislang eineinhalb Jahren als Teamkollege von Albon kein einziges Qualifying-Duell gewonnen und sah auch die Zielflagge noch nie vor dem Thailänder.

Mit der Ankunft von Carlos Sainz 2025 soll sich das aber ändern. "Sie sind beides unglaublich harte Wettkämpfer, aber sie entwickeln das Team weiter", sagt Vowles. "Sie sind beide gleichzeitig Leader, und das wird auch Druck auf das Teams ausüben, und das ist der ganze Sinn dahinter", meint er.

Denn durch eine gute Fahrerpaarung dürfte Williams gezwungen sein, ihnen im kommenden Jahr auch ein gutes Auto hinzustellen. "Es ist schon viele Jahre her, seit wir wirklich zwei Fahrer hatten, die an der Spitze gekämpft haben, und diese Energie müssen wir wieder zurück in das Team bringen."

"Denn wenn du zwei Fahrer hast, die um die gleiche Tausendstelsekunde kämpfen - und das hatte ich in meiner Karriere oft -, dann wird alles dadurch ein wenig nach vorne gemischt", sagt Vowles. Denn das Team bekommt andere Daten, kann sie besser nutzen und das könne zu schnelleren und besseren Upgrades führen.

"Es ist also eine gute Sache, keine schlechte", sagt er über ein engeres Teamduell.

Auch Alexander Albon hatte selbst gesagt, dass er sich auf ein enges Teamduell freut und gerne einen Teamkollegen auf Augenhöhe hätte. Das hatte er bei Williams mit Sargeant und zuvor Nicholas Latifi nicht, das weiß auch Vowles.

"Wir haben Alex noch nicht auf einem Niveau herausgefordert gesehen, das ihn nach vorne bringt", sagt er. "Wie jeder Spitzensportler braucht man jemanden, der die Messlatte noch weiter verschiebt, was einen dann weiter antreibt. Aber nicht auf dramatische Weise, ohne Politik", betont Vowles.

Er glaubt, dass die neue Fahrerpaarung bei Williams Albon neues Leben einhauchen wird. "Ich denke, dass ihr einen besseren Alex sehen werdet."