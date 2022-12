Williams: Wäre "unfair" gewesen, andere Fahrer lange hinzuhalten

Audio-Player laden

Williams-Teamchef Jost Capito gab am Wochenende des Grand Prix der USA bekannt, dass der Formel-2-Pilot Logan Sargeant ein Cockpit für das nächste Jahr erhalten würde, sofern er die erforderlichen FIA-Superlizenzpunkte sammelt.

Sargeant stand unter dem Druck, mit seinen Formel-2-Ergebnissen am letzten Rennwochenende in Abu Dhabi die 40-Punkte-Grenze zu überschreiten. Aber der 21-Jährige schaffte genug, um sich den vierten Platz in der Meisterschaft zu sichern.

Williams bestätigte Sargeant einen Tag später offiziell als Nachfolger des scheidenden Stammfahrers Nicholas Latifi, der das Team nach drei Jahren verließ.

Williams: Haben auch mit anderen Fahrern verhandelt

Capito hat seine Rolle als Teamchef bei Williams inzwischen aufgegeben, erklärte aber in einem Interview vor seinem Ausscheiden die Gründe für die öffentliche Ankündigung, dass Sargeant den Platz bekommen würde, bevor die Superlizenz erteilt wurde.

"Wir haben auch mit anderen Fahrern gesprochen", erklärt Capito. "Ich denke, es ist unfair, wenn wir wissen, was wir tun werden, dass wir zum Beispiel Mick (Schumacher; Anm. d. R.) oder (Antonio) Giovinazzi oder wer auch immer sich um ein Cockpit bemüht, dass wir sie warten und warten lassen."

"Wenn man weiß, was man tut, ist es nur fair, ihnen zu sagen, was man zu tun gedenkt. Und wenn man ihnen sagt, was man vorhat, kann man das auch öffentlich machen", so Capito weiter. "Wir als Team sind ziemlich geradeheraus und auch ehrlich. Wenn die Entscheidung steht, warum sollten wir sie dann nicht mitteilen?"

Warum die Bekanntgabe in Austin erfolgte

Sargeant gab zu, dass er sich vor dem Finale in Abu Dhabi "weniger unter Druck gesetzt fühlte als erwartet", obwohl er wusste, was auf dem Spiel stand. Er fühlte sich "im Reinen" mit den verschiedenen Szenarien, die hätten eintreten können.

Er wird der erste amerikanische Fahrer sein, der Vollzeit in der Formel 1 fährt, seit Scott Speed bei Toro Rosso im Jahr 2007 antrat. Alexander Rossi war der letzte Amerikaner in der Startaufstellung. Er bestritt Ende der Saison 2015 fünf Rennen für Marussia.

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Pläne mit Sargeant kam übrigens nicht von ungefähr. Er sollte auch mit dem US-Rennen in Austin in Einklang gebracht werden, wie Capito verrät: "Es ist ein amerikanischer Fahrer, es ist Austin, da kann man am meisten rausholen. Deshalb haben sich die Dinge in Austin ergeben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.