Williams: Wir wollen kein Visa Cash App und kein Stake sein!

Williams-Teamchef James Vowles kann mit dem Weg, den Sauber und AlphaTauri 2024 eingeschlagen haben, nichts anfangen und kann sich eine Umbenennung des Traditionsteams aus Sponsorengründen überhaupt nicht vorstellen. Der Williams-Name soll bleiben - das sei auch die Meinung von Eigentümer Dorilton Capital.

Sauber und AlphaTauri haben ihre Identitäten für die anstehende Saison abgegeben. Der Schweizer Rennstall wurde für zwei Jahre nach dem Onlinecasino Stake benannt, bevor Sauber ab 2026 übernimmt - auch wenn man damit im Grunde nur Alfa Romeo 1:1 ersetzt, die ebenfalls ein reiner Titelsponsor waren.

AlphaTauri setzt noch einmal eine Stufe drauf und benennt sein Team gleich nach zwei großen Sponsoren und hat nur zwei Buchstaben, die auf die eigentliche Identität hinweisen: Visa Cash App RB.

Williams wirkte in den vergangenen Jahren teilweise aus der Zeit gefallen und hätte eine Finanzspritze gut gebrauchen können. Doch für Teamchef Vowles kommt eine solche Umbenennung nicht infrage: "Es ist eine der größten Marken im Motorsport und in Großbritannien. Ich habe kein Verlangen, das zu ändern, und Dorilton auch nicht, weil es mir eine Menge bedeutet", sagt er.

Vowles: "Wäre ein Idiot"

Er möchte das Erbe des mittlerweile verstorbenen Teamgründers Frank Williams bewahren. Das könne man auch an der neuen Lackierung des FW46 für die Formel-1-Saison 2024 sehen, der am Montag in New York vorgestellt wurde.

"Wenn man ans Heck schaut, dann kann man dort seinen Pfeil subtil eingebettet sehen", sagt er. "Ich wollte seine Marke wirklich auf dem Auto haben. Ich wollte zeigen, dass ich nicht hier bin, um ihn zu ersetzen. Ich bin hier, um das Erbe von Williams weiterzutragen."

Vowles betont, dass er "ein Idiot" wäre, wenn er "das gewaltige Erbe" von Williams einfach wegwerfen würde. "Warum sollte man das tun? Es schafft immer noch eine Marke, die heute da ist. Und das ist eine unserer Stärken gegenüber allen anderen."

Williams wurde 1977 gegründet und ist damit nach Ferrari und McLaren der Rennstall mit der drittgrößten Tradition in der Formel 1. Neun Konstrukteurs- und sieben Fahrertitel konnte der Rennstall aus Grove holen, dazu 114 Siege und 128 Polepositions.

Keine Ahnung, wie AlphaTauri jetzt heißt

Zwar kann Visa Cash App RB auch mit seinen vorherigen Identitäten als AlphaTauri, Toro Rosso und Minardi keine solche Historie aufweisen, doch mit dem erneuten Namenswechsel hat man für Vowles im Grunde seine ganze Geschichte getilgt. Mit der neuen Marke kann der Engländer nicht viel anfangen.

"Ich kenne den neuen Namen von AlphaTauri immer noch nicht, dabei war ich zuvor beim Treffen der Formel-1-Kommission und sie haben ihn erwähnt", sagt er. "Aber das ist egal. Sie haben irgendeinen neuen Namen, und das ist Teil des Problems. Das hat kein Erbe, das hat kein Gewicht in meinem Kopf."

Er betont: "Durch Meisterschaften, durch Wachstum und dadurch, dass ein Großteil der Welt an dich glaubt und dir folgt, schaffst du ein Erbe." Und daher sei ihm Williams auch so wichtig. "Es war das erste Team, dem ich wirklich gefolgt bin. Und das möchte ich bewahren, weil es eine Stärke ist, keine Schwäche."

Mit Bildmaterial von Williams.