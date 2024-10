Williams zeigt Formel-1-Sonderlackierung für Mexiko und Brasilien

Williams Racing setzt bei den Formel-1-Rennen in Mexiko und Brasilien ein optisches Highlight: Die beiden FW46, gefahren von Alexander Albon und Franco Colapinto, werden mit einer auffälligen gelben Motorabdeckung versehen sein, die an die glorreichen Tage des Teams erinnern soll.

Diese Sonderlackierung ist Teil der Partnerschaft mit Mercado Libre, einem der führenden E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika, und soll die gemeinsamen Werte der Marken - Innovation, Schnelligkeit und Präzision - feiern.

Mercado Libre, seit August 2024 offizieller Partner von Williams, hat seinen Ursprung in Argentinien und ist heute in 18 lateinamerikanischen Ländern aktiv. Mit über 100 Millionen Nutzern gilt es als Marktführer in der Region.

Die Partnerschaft mit Williams Racing steht in direktem Zusammenhang mit dem Aufstieg des argentinischen Fahrers Franco Colapinto in die Formel 1. Der 21-Jährige ersetzt seit dem Rennwochenende in Monza den Ex-Williams-Piloten Logan Sargeant und wusste bisher mit starken Leistungen zu beeindrucken.

Die Rückkehr des leuchtenden Gelbs auf den Williams-Boliden in Mexiko und Brasilien ist besonders symbolträchtig, denn zum ersten Mal seit 31 Jahren wird diese Farbe wieder auf der Motorabdeckung eines Williams zu sehen sein.

Das letzte Mal prägte sie in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren die Rennwagen des Teams, einer Ära, in der Williams zahlreiche Erfolge feierte, darunter drei Konstrukteurs- und drei Fahrertitel. In dieser Zeit war das Gelb unter anderem in Verbindung mit ikonischen Sponsoren wie Canon und Camel präsent.

Die Farbe Gelb hat in Williams Formel-1-Geschichte eine lange Tradition Foto: Williams Racing

Neben der markanten Motorabdeckung wird auch das Logo von Mercado Libre auf den Rennanzügen von Albon und Colapinto zu sehen sein. Für Brasilien wird der Schriftzug auf die portugiesische Version "Mercado Livre" angepasst.

Zusätzlich wird Colapinto in einer neuen Werbekampagne von Mercado Libre auftreten, die während des lateinamerikanischen Teils der Formel-1-Saison ausgestrahlt wird.

James Bower, der Commercial Director von Williams Racing, feiert die gemeinsame Aktion: "Gelbe Lackierungen haben einen besonderen Platz in der Geschichte von Williams, und es ist großartig, diese Farbe mit einem der führenden Technologieunternehmen Lateinamerikas wieder auf unseren Autos zu sehen."

Auch Juan Lavista, Marketing-Vizepräsident von Mercado Libre, sieht in der Partnerschaft eine große Bedeutung. Die Zusammenarbeit sei eine Möglichkeit, die gemeinsame Leidenschaft für Geschwindigkeit und Innovation sowohl auf der Rennstrecke als auch in der digitalen Welt miteinander zu verbinden.