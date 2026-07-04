Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Wind oder Technik? Mercedes sucht Ursache für Russells Q1-Abflug

Formel 1
Silverstone
Wind oder Technik? Mercedes sucht Ursache für Russells Q1-Abflug

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

"Habe ich super hart gefunden": Lucas Auer kritisiert Manöver von Arjun Maini

DTM
Norisring
"Habe ich super hart gefunden": Lucas Auer kritisiert Manöver von Arjun Maini

Qualifying Silverstone: Antonelli auf Pole, herbe Schlappe für Verstappen

Formel 1
Silverstone
Qualifying Silverstone: Antonelli auf Pole, herbe Schlappe für Verstappen

IndyCar Mid-Ohio 2026 FT2: Kritische Szene um Mick Schumacher

IndyCar
Mid-Ohio
IndyCar Mid-Ohio 2026 FT2: Kritische Szene um Mick Schumacher

Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"

Formel 1
Silverstone
Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"

DTM-Horrorcrash sorgt für Norisring-Abbruch: Erste Details über Verletzung

DTM
Norisring
DTM-Horrorcrash sorgt für Norisring-Abbruch: Erste Details über Verletzung
Formel 1 Silverstone

Wind oder Technik? Mercedes sucht Ursache für Russells Q1-Abflug

George Russell erlebt in Silverstone einen rätselhaften Abflug, während Teamkollege Kimi Antonelli Pole holt und Mercedes Ursachen sucht

Kevin Hermann Stuart Codling
Veröffentlicht:
Wind oder Technik? Mercedes sucht Ursache für Russells Q1-Abflug

George Russell erlebte beim Silverstone-Qualifying eine erneut rätselhafte Session

Foto: Sutton Images

Für George Russell begann das Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien mit einem Schockmoment. Der Mercedes-Pilot rutschte in Q1 in Luffield geradeaus ins Kiesbett, beschädigte sich dabei den Frontflügel vorne links und musste an die Box zurückkehren.

Trotz Frontflügelwechsel und eines späteren Sitzwechsels schaffte es Russell am Ende immerhin noch auf den vierten Startplatz. Während Teamkollege Andrea Kimi Antonelli die Poleposition eroberte, blieben bei Russell vor allem viele Fragezeichen zurück.

Der Zwischenfall ereignete sich in einer Kurve, in der Russell nach eigener Aussage noch nie zuvor Probleme gehabt hatte. "Ich fahre hier seit zwölf Jahren Rennen und habe mich in dieser Kurve noch nie verbremst", so der Brite nach dem Qualifying. "Wir haben Änderungen am Set-up vorgenommen, die vielleicht extremer waren als gedacht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war einfach seltsam."

Auch direkt über Funk zeigte sich Russell unmittelbar nach dem Ausritt völlig ratlos. "Das war sehr seltsam. An dieser Stelle habe ich mich in meiner gesamten Karriere noch nie verbremst."

Ralf Schumacher vermutet technisches Problem

Sky-Experte Ralf Schumacher hatte schon während der Live-Übertragung Zweifel daran, dass der Fehler allein beim Fahrer lag. "Das ist nicht sein Fehler", sagte der frühere Formel-1-Pilot. "Das Auto fährt weiter. Es schiebt. Der Motor pusht."

Brisant wurde die Situation wenig später in Q2, als auch Antonelli im ersten Versuch vor Kurve 3 einen auffälligen Moment erlebte. "Das Pedal hat nicht reagiert", funkte der Italiener. Für Schumacher erinnerte die Szene sofort an Russells Ausritt. "Das ist doch das Gleiche wie bei Russell. Hundertprozentig. Optisch zumindest."

Einen eindeutigen technischen Zusammenhang bestätigte Mercedes allerdings nicht.

Toto Wolff sieht den Wind als Hauptursache

Teamchef Toto Wolff führte beide Zwischenfälle stattdessen vor allem auf die schwierigen Bedingungen in Silverstone zurück. "Das ist der Wind. Der schiebt so brutal an", erklärt der Österreicher bei Sky. Bei Russell vermutete Wolff zusätzlich eine bewusste Entscheidung des Fahrers.

"Ich muss noch mit George sprechen. Aber ich denke, dass er vielleicht bewusst nicht voll gebremst hat, um nicht im Kiesbett stecken zu bleiben und wieder herausfahren zu können." Auch Antonellis Ausritt passe ins gleiche Bild. "Wir glauben, es war der Wind. Auch bei Kimi gab es in Kurve 3 solche Windböen. Das war einfach sehr schwer zu kontrollieren."

Mit dieser Einschätzung steht Wolff nicht alleine. Auch Nico Hülkenberg berichtete nach dem Qualifying von deutlich schwierigeren Bedingungen. "Der Wind hat wieder etwas zugenommen", so der Audi-Pilot. "Es gab mehr Böen als zuvor, und das macht das Leben natürlich deutlich schwerer."

Das eigentliche Problem lag auf den Geraden

Für Russell war der Ausritt allerdings nur ein Teil seiner Probleme. Viel schwerer wog aus seiner Sicht ein unerklärlicher Geschwindigkeitsnachteil auf den Geraden, der sich bereits seit Beginn des Wochenendes durchzog. "Das ganze Wochenende verlieren wir unglaublich viel Zeit auf den Geraden", erklärt er.

Die Zahlen seien eindeutig. "Schon gestern im Qualifying habe ich dort fast drei Zehntelsekunden verloren. Heute waren es an den Messpunkten wieder drei km/h Rückstand im Mittelsektor und sogar sechs km/h im letzten Sektor - sowohl gegenüber meinem Teamkollegen als auch gegenüber den McLaren."

Mercedes suche intensiv nach der Ursache. "Das Team arbeitet unglaublich hart daran, herauszufinden, warum das so ist. Heute Morgen dachten wir, wir hätten das Problem gefunden und vermutet, dass die Bremsen blockieren. Aber inzwischen glauben wir nicht mehr, dass das die Ursache ist."

Russell beschreibt das Verhalten des Autos eher als ungewöhnlich hohen Luftwiderstand. "Es sieht einfach so aus, als würde ich ein Auto mit deutlich mehr Luftwiderstand fahren. Wenn man sich die Geschwindigkeitskurven von gestern und heute anschaut, sieht alles identisch aus."

"Mit diesem Defizit kann ich nicht gewinnen"

Dass Antonelli gleichzeitig die Poleposition holte, macht die Analyse für Mercedes noch komplizierter. Während der Italiener das Maximum aus dem W17 herausholte, kämpfte Russell mit einem Problem, das offenbar ausschließlich seine Fahrzeugseite betraf. "Wenn ich dieses Topspeed-Defizit behalte, dann kann ich dieses Rennen nicht gewinnen", stellt Russell klar.

Fünf oder sechs km/h Rückstand seien in der modernen Formel 1 schlicht zu viel. "Wenn du auf den Geraden fünf km/h langsamer bist, kannst du einfach nicht kämpfen."

Dennoch sieht Toto Wolff das Ergebnis seines Fahrers noch positiv. "Kimi war heute wieder in einer eigenen Liga", lobt der Mercedes-Teamchef. "Dass er das auf einer Runde so umsetzt, ist wirklich beeindruckend."

Bei Russell sei das Wochenende dagegen schwieriger verlaufen. "Für George war es wieder etwas durchwachsen. Deshalb ist Platz vier am Ende Schadensbegrenzung."

Abgeschrieben wird Russell intern dennoch nicht. "Von Platz vier kann man gewinnen. Von Platz vier kann man aufs Podium fahren. Deshalb ist das Ergebnis für mich gar nicht so schlecht."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone
Mehr von
Kevin Hermann

Sprint Silverstone: "Jojo-Racing" ist zurück und spaltet die Formel 1

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Sprint Silverstone: "Jojo-Racing" ist zurück und spaltet die Formel 1

Bortoleto: Sprint-Quali verzerrt wahre Pace zwischen Audi und Racing Bulls

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Bortoleto: Sprint-Quali verzerrt wahre Pace zwischen Audi und Racing Bulls

Heimspiel-Held Hamilton: Warum die Sprint-Pole selbst Ferrari überraschte

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Heimspiel-Held Hamilton: Warum die Sprint-Pole selbst Ferrari überraschte
Mehr von
George Russell

George Russell: Wo war der Speed im Vergleich zu Kimi Antonelli?

Formel 1
Formel 1
Silverstone
George Russell: Wo war der Speed im Vergleich zu Kimi Antonelli?

Montoya: Antonelli "muss" Russell in Silverstone besiegen

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Montoya: Antonelli "muss" Russell in Silverstone besiegen

Toto Wolff erklärt: Warum ein Ausfall auch etwas Gutes haben kann

Formel 1
Formel 1
Toto Wolff erklärt: Warum ein Ausfall auch etwas Gutes haben kann
Mehr von
Mercedes

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

So hat Lewis Hamilton das Duell mit Kimi Antonelli verloren

Formel 1
Formel 1
Silverstone
So hat Lewis Hamilton das Duell mit Kimi Antonelli verloren

Wolff & Vasseur: Was zwischen Mercedes & Ferrari vorgefallen ist

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Wolff & Vasseur: Was zwischen Mercedes & Ferrari vorgefallen ist

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Wind oder Technik? Mercedes sucht Ursache für Russells Q1-Abflug

Formel 1
Silverstone
Wind oder Technik? Mercedes sucht Ursache für Russells Q1-Abflug

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

"Habe ich super hart gefunden": Lucas Auer kritisiert Manöver von Arjun Maini

DTM
Norisring
"Habe ich super hart gefunden": Lucas Auer kritisiert Manöver von Arjun Maini