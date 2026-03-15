"Wir sind geflogen": Oliver Bearman erneut Best-of-the-Rest in Shanghai

Beim Großer Preis von China 2026 sorgt Oliver Bearman für eine der besten Leistungen des Rennens. Der junge Brite fuhr seinen Haas auf einen starken fünften Platz - und war damit erneut "Best of the Rest" hinter den Topteams. Bereits beim Saisonauftakt in Australien hatte Bearman als bester Fahrer außerhalb der Spitzenteams geglänzt.

"Es war ein großartiges Rennen, ein fantastisches Rennen", sagt Bearman danach bei Sky. "Ich musste am Anfang von der Strecke, um einen Crash zu vermeiden, und dachte mir dann schon: Das wird ein langer Tag."

Safety-Car hilft - doch der Speed stimmt

Der Start ins Rennen verlief für Bearman alles andere als ideal. Durch das Ausweichmanöver in der ersten Runde mit Isack Hadjar verlor er zunächst wertvolle Positionen. "Zum Glück kam das Safety-Car zum richtigen Zeitpunkt", erklärt der Haas-Pilot. "Aber trotzdem mussten wir auch die Pace haben."

Genau diese Pace hatte der VF-26 offenbar. "Das Auto war heute wirklich schnell", so Bearman. "Wir sind geflogen." Vor ihm tobten derweil mehrere Positionskämpfe zwischen den Topfahrern. Besonders das Duell zwischen den Ferrari-Piloten sowie die Attacken von George Russell behielt Bearman im Auge - auch wenn er wusste, dass ein Eingreifen kaum realistisch war.

"Ich habe ein bisschen darauf geschaut", verrät er. "Sie waren oft Seite an Seite unterwegs und haben viel gekämpft. Aber sie waren deutlich schneller - da hätte ich auf ein Wunder hoffen müssen."

Haas im Rennen stärker als im Qualifying

Dass Bearman das Tempo der Spitzengruppe zumindest zeitweise im Blick behalten konnte, sieht er als Zeichen für eine klare Stärke seines Autos. "Im Renntrimm sind wir im Moment schneller", erklärt der Brite. "Im Qualifying war es etwas schwieriger."

Trotz des starken Ergebnisses sieht Bearman noch Verbesserungspotenzial. Vor allem gegen Rennende wurde es noch einmal eng: Ein Konkurrent setzte ihn auf den letzten Runden massiv unter Druck. "Pierre war dieses Wochenende unglaublich schnell", sagt Bearman über Alpine-Pilot Pierre Gasly.

"Selbst im Rennen kam er in den letzten zehn Runden unglaublich schnell auf mich zu." Trotzdem verteidigte Bearman seine Position souverän. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns vor dem nächsten Rennen", sagt er. "Aber ich bin wirklich zufrieden mit der Balance und dem Gefühl im Auto. Das ist eine großartige Basis."

Frust bei Ocon nach Safety-Car-Pech

Weniger glücklich verlief das Rennen für Teamkollege Esteban Ocon. Der Franzose fiel nach einer unglücklichen Strategie und einem Safety-Car zum falschen Zeitpunkt aus den Punkterängen zurück. "Leider ist das der Grund, warum wir heute dort gelandet sind, wo wir jetzt stehen", erklärt Ocon. "Wir sind aus den Punkten gefallen."

Besonders bitter: Es war bereits das zweite Rennen in Folge, in dem das Timing gegen ihn arbeitete. "Zwei Rennen hintereinander bekommen wir das Safety-Car oder Virtual Safety-Car zum falschen Zeitpunkt", klagt Ocon. "Das war schon in Australien so und jetzt wieder hier. Im Moment läuft es einfach nicht für uns."

Hinzu kam eine Kollision mit Franco Colapinto, die seine Chancen endgültig zunichtemachte.