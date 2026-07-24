WM-Frust bei Franco Colapinto: Spanien "der verdiente Sieger"

Beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien am vergangenen Sonntag fieberten drei Formel-1-Piloten besonders mit. Am Ende konnten Carlos Sainz und Fernando Alonso über den zweiten WM-Titel Spaniens jubeln, während Franco Colapinto mit einer Enttäuschung für Argentinien leben musste.

Für Sainz kam der Erfolg dabei nicht überraschend: "Ich hatte immer das Gefühl, dass Spanien gewinnen würde, wenn man bedenkt, wie sie das gesamte Turnier über gespielt haben", sagt er im Vorfeld des Formel-1-Rennens in Ungarn. "Ich hatte das Gefühl, dass der Sieg für Spanien bestimmt war, und ich freue mich sehr, dass sie es geschafft haben."

Der Titelgewinn der Iberer war für ihn seiner Meinung nach auch verdient: "Sie haben meiner Meinung nach den besten Fußball aller Teams bei dieser Weltmeisterschaft gespielt. Ich bin glücklich, sehr stolz darauf, Spanier zu sein, stolz darauf, sie feiern und erfolgreich sein zu sehen."

Alonso: Spanien macht im Sport vieles richtig

Das sieht auch sein Landsmann Fernando Alonso so, der Spaß am Schauen des Finales hatte. Auch er findet, das Spanien "ein großartiges Turnier gespielt hat" - und nicht nur dieses eine: "Alle Spanier sind sehr stolz auf die Nationalmannschaft, die in den letzten 20 Jahren drei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften gewonnen hat", betont er.

"Es scheint, dass wir auch bei den Frauen Weltmeister sind, also gibt es ein paar gute Dinge, die das Land im Fußball wahrscheinlich richtig macht. Es ist toll zu sehen, wie das ganze Land feiert", so der Aston-Martin-Pilot.

Vor allem stellt er positiv heraus, dass der Fußball alle Regionen miteinander verbindet - auch die, die in der Regel Probleme untereinander haben. "Manchmal haben wir in Spanien ja dieses Problem mit verschiedenen Regionen, die sehr stolz auf ihre eigene Flagge sind, aber dann verbindet der Fußball alles und wir sind alle sehr stolz darauf, Spanier zu sein", sagt Alonso.

"Von daher: ja, großartig, und in vier Jahren greifen wir wieder an."

Colapinto muss einsehen: Spanien war besser

Doch wo Freud, da auch Leid: Für Franco Colapinto verlief der Abend mit dem chancenlosen 0:1 aus Sicht der Argentinier nicht so, wie er sich das erhofft hatte. "Natürlich hart", lautet das kurze Fazit des Alpine-Piloten zum Finale.

Allerdings kann er - im Gegensatz zu vielen anderen Argentiniern - durchaus anerkennen, dass Spanien "wirklich den besten Fußball der gesamten WM gespielt" habe und daher "ganz klar der verdiente Sieger" sei.

"Aber ich bin sehr stolz auf das Team, sehr stolz auf Argentinien, auf [Lionel] Messi und auf all die Spieler aus unserem Land. Ich denke, wir alle in Argentinien fühlen uns durch sie, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, und die Art und Weise, wie sie das Trikot verteidigen, sehr gut vertreten", so Colapinto. "Ich bin sehr stolz darauf, Argentinier zu sein."

"Natürlich geht das Leben weiter, aber es sind gewissermaßen die letzten Spiele einer Generation, die uns viel Freude und sehr viele schöne Momente geschenkt hat. Es sind einfach diese Momente, die im Fußball manchmal passieren. Es sind zwei Länder, die sich schon immer sehr nahestanden, und es war ein fantastisches Finale zum Zuschauen und ein tolles Finale als Latino."

Colapinto verurteilt aufkommende Feindschaften

"Ein Finale zwischen zwei spanischsprachigen Ländern zu haben, war fantastisch, aber dann schafft das genau all diese Gräben", sagt er weiter. "Die Dinge, die ein Sport wie Fußball hervorbringt - sie wirken jetzt wie riesige Feinde." Das empfand er als nicht so schön.

"Messi hat Spanien durch seine Zeit bei Barcelona so viele glückliche Momente beschert, und am Ende ging es ziemlich übel aus und wirkte wie ein Krieg zwischen den beiden Ländern. Ich mag es nicht, so etwas zu sehen. Da Fußball der meistgesehene Sport der Welt ist, ist es nicht schön, so etwas zu sehen und zu zeigen."

"Natürlich hat er Madrid nicht viele glückliche Momente beschert, aber allein zu sehen, wie sie ein Trikot von Messi verbrennen und solche Sachen ...", kritisiert er. "Der Fußball bringt solche Dinge hervor, die es in der Formel 1 nicht gibt, und das gefällt mir nicht."

"Aber Spanien sind die würdigen Sieger."