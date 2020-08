WM-Kampf: Lewis Hamilton warnt vor Verstappen und Red Bull

Bislang schien Mercedes in dieser Saison so unantastbar zu sein, dass sich sogar die Frage gestellt wurde, ob das Team alle Rennen in diesem Jahr gewinnen kann. Seit Sonntag kann diese Frage eindeutig mit "nein" beantwortet werden, denn Max Verstappen und Red Bull konnten die dominanten Schwarzpfeile in Silverstone bezwingen.

In der WM hat Lewis Hamilton immer noch 30 Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger - und damit mehr als einen Rennsieg. Dennoch warnt der sechsmalige Weltmeister vor den Bullen: "Die Red Bull scheinen im Rennen nah dran an uns zu sein, und diesmal waren sie stärker. Das zeigt, dass sie kein so schlechtes Paket haben, wie vielleicht viele Leute gesagt haben."

Er selbst hat Red Bull als Gegner definitiv auf dem Zettel: "Ich werde sie nicht übersehen", betont er. "Wir müssen ein Auge auf sie haben und weiter hart arbeiten, weil ich nicht glaube, dass es einfach werden wird", so der Mercedes-Pilot. "Ich glaube aber auch nicht, dass mein Team diese Mentalität besitzt."

Zuletzt hatte sich Hamilton noch beschwert, dass es nicht die WM sei, die er sich erhofft hatte. Dass nun ein Gegner für Mercedes aufgetaucht ist, findet er laut eigener Aussage gut. "Ich möchte Rennen haben, in denen sie uns herausfordern", sagt er.

