WM-Ziel erreicht: Warum Weltmeister Lando Norris trotzdem motiviert bleibt

McLaren-Pilot Lando Norris hat sein größtes Karriereziel erreicht: Der 26-jährige Brite krönte sich im vergangenen Jahr zum Formel-1-Weltmeister und setzte seiner Karriere damit das berühmte i-Tüpfelchen auf. Doch könnte ihm dadurch möglicherweise die Motivation abhandengekommen sein?

"Nein, weil meine Motivation ein Teil davon ist", antwortet Norris auf die Frage, ob er seinen bisherigen Ansatz ändern oder sich für die Zukunft möglicherweise neue Ziele setzen muss. "Ich liebe es, zu gewinnen. Ich will gewinnen. Ich will auf der obersten Stufe stehen."

Dennoch könnte dem elffachen Grand-Prix-Sieger eine schwierige Zeit bevorstehen. Denn zu Beginn der neuen Formel-1-Ära scheint McLaren noch nicht so konkurrenzfähig wie Mercedes oder Ferrari, was es für Norris schwer machen könnte, seinen WM-Titel zu verteidigen. Doch auch das scheint den neuen Weltmeister kaum zu beeindrucken.

"Meine Motivation ist nicht ausschließlich Erfolg", sagt der McLaren-Pilot. "Jedes Mal, wenn ich an den Start gehe, will ich natürlich gewinnen, aber meine Motivation zum Gewinnen ist nicht der Erfolg an sich und das alleinige Gefühl, die Trophäe in den Händen zu halten oder zu gewinnen, was auch immer es sein mag."

Norris: Mein Team und die Menschen motivieren mich

"Sicherlich ist es für manche Leute leicht, sich darauf zu verlassen", glaubt Norris. "Es ist leicht, sich so sehr auf das Vergnügen zu verlassen, dort oben zu stehen und solche Dinge. Ich liebe es und bin sicher, dass jeder einzelne Fahrer es liebt, auf dem Podium zu stehen, um zu gewinnen und zu feiern."

"Meine Motivation zu arbeiten, gute Leistungen zu erbringen und besser zu werden, beginnt natürlich mit der Vision, gewinnen zu wollen", räumt der McLaren-Pilot ein und ergänzt: "Aber letztendlich sind es mein Team und die Menschen um mich herum."

"Das sind die Menschen, für die ich gute Leistungen bringen möchte", stellt Norris klar und betont, dass sich an seiner grundsätzlichen Motivation durch den WM-Erfolg oder das neue Kräfteverhältnis nichts geändert habe. "Solange ich sie habe, ändert sich für mich nichts."