Wo fährt Oliver Bearman 2027: Haas, Ferrari - oder vielleicht sogar Red Bull?

Oliver Bearman zählt zu den spannendsten Nachwuchstalenten der Formel 1. Doch obwohl der 21-jährige Brite, der aktuell bei Haas fährt, als Ferrari-Junior bereits eng an die Scuderia gebunden ist, bleibt der Weg zum erhofften Stammcockpit bei den Roten im kommenden Jahr (Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2027) versperrt.

Denn Charles Leclerc hat seinen Vertrag bei den Italienern kürzlich langfristig verlängert, und Lewis Hamilton erlebt nach seinem überraschenden Sieg in Barcelona derzeit einen zweiten Frühling. Damit dürfte Bearman zumindest im kommenden Jahr weiter auf seine Chance im begehrten Ferrari-Cockpit warten müssen.

Ist das schon Grund genug, sich nach Alternativen umzusehen? Glaubt man Sky-Sports-F1-Kommentator David Croft, wird Bearman vor allem von Red Bull "sehr genau beobachtet". Demnach könnte der Rennstall den Briten als möglichen Nachfolger von Max Verstappen ins Auge fassen, sollte der Niederländer sein Team nach dieser Saison tatsächlich verlassen.

Bearman selbst tritt jedoch auf die Bremse. "Zunächst einmal ist es sehr schmeichelhaft, so etwas im Zusammenhang mit einem unglaublich erfolgreichen Team wie Red Bull zu hören", sagt der Brite vor dem Großen Preis von Belgien. "Und es ist schön, mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden - auch wenn es sich nur um Gerüchte handelt."

Ralf Schumacher: Bearman wäre "meine erste Wahl"

Ganz unwahrscheinlich ist die Theorie allerdings nicht: "Er hat großes Potenzial und einen klaren Kopf, ist sympathisch und hätte meines Erachtens eine Chance in einem guten Auto verdient", lobt auch Experte Ralf Schumacher im Sky-Podcast Backstage Boxengasse und sieht in Bearman eine starke Alternative zu Verstappen.

"Wenn es möglich wäre, ihn zu bekommen, wäre meine erste Wahl Oliver Bearman, wenn man meint, man kann sich auf [Isack] Hadjar nicht verlassen. Ich zumindest würde sagen, man kann sich auf ihn verlassen." Das Problem: Bearman steht bei Ferrari unter Vertrag.

Der Brite gehört bereits seit 2022 zur Ferrari-Nachwuchsakademie und ist seither eng an die Scuderia gebunden, einschließlich eines Rennstart als Ersatz für den erkrankten Carlos Sainz in Saudi-Arabien 2024. "Es stellt sich nur die Frage, warum Ferrari ihn freigeben sollte - das entzieht sich meiner Vorstellungskraft", meint Schumacher.

"Sollte Hamilton nur noch ein Jahr fahren, dann ist die Frage, weshalb man so ein Juwel abgeben sollte." Tatsächlich spricht derzeit wenig dafür, dass Ferrari seinen Junior ziehen lassen würde. Und auch Bearman selbst macht keinen Hehl daraus, dass seine Zukunft idealerweise in Rot liegen soll, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht.

Bearman hat "noch kein Vertrag für das nächste Jahr"

"Nun, das hoffe ich", sagt der aktuelle Haas-Pilot dennoch. "Ich habe da nicht das letzte Wort, sagen wir mal so. Aber Ferrari hat mir schon zu Beginn meiner Zeit in der Formel 3 vertraut und mich auch für 2024 in dieses Auto gesetzt. Sie sind eigentlich der Grund dafür, dass ich jetzt hier bin."

"Im Moment genieße ich meine Arbeit bei Haas. Und je schneller ich jetzt bin, desto einfacher mache ich es mir für die Zukunft", ergänzt Bearman und verrät: "Im Moment habe ich noch keinen Vertrag für das nächste Jahr. Ich tappe also sozusagen noch im Dunkeln."

Ist Bearman damit für die Saison 2027 völlig frei und könnte jeden Weg einschlagen, also auch zu Red Bull? "Nein, das habe ich nicht gesagt", deutet der Brite an, dass die Verbindung zu Ferrari auch im kommenden Jahr offenbar weiterhin besteht - und nur die Frage über das mögliche Stammcockpit für 2027 noch zu klären ist.

Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Red Bull weist Bearman jedenfalls zurück. "Es sind eben nur Gerüchte", wiederholt der Ferrari-Junior, "und ich konzentriere mich voll und ganz auf meine aktuelle Arbeit hier bei Haas."