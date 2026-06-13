"Wo ist unsere Innovation?": Hamilton verrät, wie er Ferrari verändert hat

Nach einem schwierigen ersten Jahr bei Ferrari erlebt Lewis Hamilton 2026 bislang eine völlig andere Realität. Der siebenmalige Weltmeister wirkt gelöst, motiviert und vor allem deutlich zufriedener als noch in seiner Debütsaison bei der Scuderia.

Während sein Wechsel nach Maranello Anfang 2025 weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, verlief die erste gemeinsame Saison weit hinter den Erwartungen. Hamilton musste sich an ein Fahrzeug anpassen, dessen Entwicklung bereits weitgehend abgeschlossen war, bevor er überhaupt zum Team gestoßen war.

Zudem hatte Ferrari früh entschieden, die Entwicklung des 2025er-Autos einzustellen und sämtliche Ressourcen auf die neue Fahrzeuggeneration 2026 zu konzentrieren. Für Hamilton bedeutete das eine Saison, in der viele Probleme zwar erkannt wurden, kurzfristig aber nicht mehr gelöst werden konnten.

Hamilton und Ferrari haben zueinander gefunden

Inzwischen scheint sich das Blatt jedoch gewendet zu haben. Der Brite betont, dass sich die Zusammenarbeit innerhalb des Teams in den vergangenen Monaten deutlich verbessert habe.

"Die erste Saisonphase war großartig. Natürlich könnte es immer besser laufen, aber die Harmonie zwischen mir, meinem persönlichen Team und der Rennmannschaft ist besser als jemals zuvor", erklärt Hamilton.

Besonders wichtig sei gewesen, dass beide Seiten Zeit hatten, einander kennenzulernen. "Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis wir uns wirklich verstanden haben. Jetzt sind wir stärker auf einer Linie als jemals zuvor. Das ist eine gute Grundlage für die Zukunft."

Umstrukturierung auf Hamiltons Seite der Garage

Ein wichtiger Baustein dieser Entwicklung war auch die personelle Neuaufstellung innerhalb seines unmittelbaren Umfelds. Bereits im Verlauf der vergangenen Saison war deutlich geworden, dass die Zusammenarbeit auf Hamiltons Fahrzeugseite nicht optimal funktionierte.

Mittlerweile hat Riccardo Adami seine Rolle als Renningenieur abgegeben. Diese Aufgabe übernimmt nun Carlo Santi, mit dem Hamilton offenbar deutlich besser harmoniert.

Den Italiener bezeichnet der Brite bereits scherzhaft als seinen "italienischen Bono" - eine Anspielung auf seinen langjährigen Mercedes-Renningenieur Pete Bonnington. Die Zusammenarbeit funktioniere hervorragend und habe maßgeblich dazu beigetragen, dass er sich bei Ferrari inzwischen vollständig integriert fühle.

"Es gibt immer noch unglaublich viel Arbeit. Wir müssen uns weiter verbessern", betont Hamilton. "Aber die Leidenschaft in diesem Team ist etwas Besonderes. Wenn man ins Werk kommt, sieht man eine Liebe für Ferrari, wie ich sie nirgendwo sonst erlebt habe."

Hamilton drängte Ferrari zu mehr Innovation

Besonders stolz macht Hamilton die Tatsache, dass seine Anregungen mittlerweile nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt werden. Der Brite verrät, dass er bereits während seines ersten Jahres zahlreiche Vorschläge für technische und organisatorische Verbesserungen gemacht habe.

Damals seien viele dieser Ideen jedoch nicht mehr umsetzbar gewesen, weil die Entwicklung des 2025er-Fahrzeugs bereits eingefroren war. Mit dem Neustart für 2026 habe sich die Situation grundlegend verändert.

"Wenn man genau weiß, was verbessert werden muss, und man es immer wieder anspricht, aber nichts passiert, dann fühlt es sich an, als würde man mit dem Kopf gegen eine Wand laufen", schildert Hamilton seine Frustration aus dem Vorjahr. Umso zufriedener sei er nun, da viele seiner Vorschläge tatsächlich in die Entwicklung eingeflossen seien.

"Ferrari sollte der Innovator sein"

Besonders deutlich wird Hamilton bei einem Thema, das ihm offenbar schon lange am Herzen lag: Innovation. "Eines der Dinge, die ich vergangenes Jahr immer wieder angesprochen habe, war: Wo ist unsere Innovation? Ferrari sollte der Innovator sein. Ferrari sollte das Team sein, das alle anderen kopieren wollen."

Genau das sieht Hamilton nun verwirklicht. Ferrari habe bei mehreren technischen Lösungen eine Vorreiterrolle übernommen und damit Trends gesetzt, denen andere Teams inzwischen folgen.

Als prominentestes Beispiel gilt der sogenannte "Macarena-Flügel". Dabei handelt es sich um ein innovatives Flügeldesign, das sich bei aktiviertem Geradeausmodus der aktiven Aerodynamik dreht und dadurch den Luftwiderstand reduziert. Auch spezielle Flügelelemente im Bereich des Auspuffausgangs wurden zunächst von Ferrari eingesetzt, bevor zahlreiche Konkurrenten ähnliche Konzepte entwickelten.

"Dieses Jahr sieht man, dass wir mit innovativen Lösungen kommen, die andere Teams inzwischen übernommen haben", sagt Hamilton. "Und es kommt noch deutlich mehr Innovation. Das macht mich wirklich begeistert."

Vasseur spielte bei Veränderungen zentrale Rolle

Ein weiterer Schlüsselfaktor für Hamiltons neue Zufriedenheit ist Teamchef Frédéric Vasseur. Der Franzose habe maßgeblich dazu beigetragen, gewünschte Veränderungen innerhalb der Organisation umzusetzen. "Fred war großartig. Er hat eng mit mir zusammengearbeitet und geholfen, einige Veränderungen umzusetzen, die ich gerne sehen wollte", erklärt Hamilton.

Dadurch könne er sich wieder stärker auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren: das Fahren. "Wenn man sieht, dass Dinge tatsächlich umgesetzt werden, gibt einem das die Freiheit, einfach das zu tun, was man am besten kann."

Die Aussagen zeigen eindrucksvoll, wie sehr sich Hamiltons Situation innerhalb von zwölf Monaten verändert hat. Während der Brite 2025 häufig frustriert wirkte und öffentlich kaum Optimismus ausstrahlte, präsentiert er sich inzwischen als einer der größten Fürsprecher des Ferrari-Projekts.

Trotz aller positiven Entwicklungen sieht Hamilton weiterhin erhebliches Verbesserungspotenzial. Vor allem bei der aerodynamischen Effizienz und dem Gesamtabtrieb müsse Ferrari noch zulegen, um Mercedes dauerhaft herausfordern zu können.

Zwar erhielt die Scuderia bereits mehrere Entwicklungsfreigaben im Rahmen des ADUO-Systems, doch insbesondere Fortschritte auf der Antriebsseite benötigen deutlich längere Entwicklungszyklen.