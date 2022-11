Wolff gesteht: Wissen nicht, warum wir in Brasilien so viel schneller waren

Audio-Player laden

George Russell erzielte am Sonntag in Interlagos seinen ersten Formel-1-Sieg und feierte gemeinsam mit Teamkollege Lewis Hamilton, der Zweiter wurde, den ersten Mercedes-Doppelsieg seit dem Grand Prix der Emilia-Romagna im Jahr 2020.

Zugleich markierte das Ergebnis den ersten Grand-Prix-Sieg von Mercedes der aktuellen Saison, in der das Team zu Beginn aufgrund von Problemen mit seinem Auto nicht in der Lage war, um mit Red Bull und Ferrari um Rennsiege zu konkurrieren.

Während Max Verstappen und Charles Leclerc in Interlagos in Zwischenfälle verwickelt waren, die sich auf ihre Rennen auswirkten, kontrollierte Russell das Geschehen an der Spitze des Feldes. Einzig Hamilton hätte ihm noch gefährlich werden können - eine Dominanz, die auch Mercedes selbst überraschte.

Aufwärtstrend ja, Dominanz nein

Zwar glaubt Toto Wolff, dass das Team "das ganze Wochenende über das schnellste Paket hatte", aber er sei sich nicht sicher, warum der Vorteil gegenüber den anderen so groß war.

"Ich denke, dass es einfach die Summe der Teile ist, die in das Auto eingebracht wurden - die gute Arbeit, die während der Saison auf der Seite der Power-Unit geleistet wurde, und wir alle zusammen", so Wolff. "Aber wir haben den Trend gesehen, den positiven Trend in den vergangenen drei Rennen."

"Wir wissen, warum. Und wir wissen, warum wir besser sind. Aber wissen wir, warum wir an diesem Wochenende so weit vor allen anderen waren? Das wissen wir nicht."

Erster Sieg ohne Toto Wolff vor Ort

Mercedes verbrachte den ersten Teil der Saison damit, das "Porpoising"-Problem des W13 zu bekämpfen, bevor man ein tiefgreifenderes Problem fand, das die mangelnde Leistung des Autos im Laufe des Jahres erklärte. Um es konkurrenzfähiger zu machen, wurde die Entwicklungsarbeit am Chassis fortgesetzt.

Das Update, das vergangenen Monat in Austin vorgestellt wurde, stellte einen ordentlichen Schritt nach vorn dar. Wolff ist "super stolz" auf den Turnaround des Teams in diesem Jahr und sagt, man habe nie den Glauben daran verloren, die Probleme zu überwinden.

"Wir hatten Situationen, in denen wir das Gefühl hatten, dass wir es verstanden haben, und es gab Rückschläge und natürlich Wochenenden, die enorm schwierig waren, wie Spa", blickt der Österreicher zurück. "Aber das Team hat nie aufgehört, daran zu glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

"Das zeigt die Mentalität und die Werte des Teams, und ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben", betont er. Zu sehen, wie das Team reibungslos funktionierte und erfolgreich war, obwohl er in Brasilien nicht vor Ort war, mache ihn nur "noch stolzer".

Es war erst das dritte Rennen, das Wolff seit seinem Wechsel zu Mercedes im Jahr 2013 verpasst hat, und das erste, das das Team in seiner Abwesenheit gewonnen hat. "Ich bin stolz auf die Organisation, die wir aufgebaut haben, mit so vielen Leuten, die sie aufrechterhalten und uns heute zum Sieg verholfen haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.