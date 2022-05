Wolff gibt WM nicht auf: Basketball-Spiel ist erst am Ende des ersten Viertels!

Audio-Player laden

Das Mercedes-Team ist weiterhin auf der Suche nach der Form der Vorjahre. Nach einen neuem Front- und Heckflügel am W13 in Miami legt der Konstrukteursweltmeister der vergangenen acht Jahre in Barcelona mit einem Upgrade am Unterboden nach, um das "Porpoising" in den Griff zu bekommen.

Teamchef Toto Wolff ist daher "zuversichtlich", dass Mercedes in Spanien "einen weiteren Schritt nach vorne machen" kann. Besonders die Mercedes-Pace am Trainingsfreitag in Miami, als George Russell die Tagesbestzeit fahren konnte, sei Anlass zur Zuversicht in Brackley.

"Am Freitagstraining [in Miami] hat das Auto Ansätze seines wahren Potenzials durchblitzen lassen. Wir haben weiter mit der Abstimmung experimentiert und einige neue Komponenten eingebaut. Das hat uns Antworten und Hinweise darauf gegeben, in welche Richtung wir gehen müssen", sagt Wolff.

Mercedes in Miami bestenfalls auf Alfa-Romeo-Niveau

Schlussendlich war der W13 im Qualifying und Rennen von Miami dann bestenfalls nur noch das drittbeste Auto, da selbst Alfa-Romeo-Pilot Valtteri Bottas die Silberpfeile bis zu seinem Fehler in der Schlussphase des Rennens in Schach halten konnte.

Daher hat das Team laut Wolff mit den Plätzen fünf und sechs die "maximal mögliche Punkteausbeute herausgeholt". "In Anbetracht von Georges Startposition war es eine großartige Aufholjagd, die durch den Einsatz des Safety-Cars begünstigt wurde."

"Für Lewis war das Timing jedoch sehr unglücklich, der das ganze Wochenende über stark war und ohne die Neutralisierung des Rennens auf dem Weg zu P5 gewesen wäre. Ich zweifle nicht daran, dass das Glück im Laufe der Saison auch wieder auf seiner Seite sein wird."

Mercedes in Barcelona gespannt auf Vergleich zu Testfahrten

Seit Miami wurde laut Wolff in der Fabrik "hart gearbeitet", um die Daten zu analysieren und daraus eine Verbesserung für Barcelona erzielen zu können. Zudem sei das Rennwochenende in Spanien eine sehr gute Möglichkeit für Mercedes, die Daten des stark weiterentwickelten W13 mit der Basisversion von den Wintertests zu vergleichen.

"Dies ist ein guter Ort, um die Informationen, die wir über das aktuelle Auto besitzen, zu korrelieren. Entsprechend sind wir zuversichtlich, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne machen werden", erklärt der Mercedes-Teamchef.

"Die Strecke selbst ist ein guter Allrounder, sodass wirklich jeder Aspekt des Autos auf die Probe gestellt wird. Die Strecke war aber noch nie besonders gut für Überholmanöver geeignet. Es wird also interessant sein zu sehen, wie sich die neuen Formel-1-Autos von 2022 auf die Rennaction in Spanien auswirken werden."

Wolff gibt sich zudem weiter kämpferisch, dass die Weltmeisterschaft für Mercedes trotz des schwachen Saisonstarts noch längst nicht gelaufen sei und zieht einen Vergleich zum Basketball: "Wenn die Formel-1-Saison ein Basketball-Spiel wäre, würde Barcelona erst das Ende des ersten Viertels darstellen."

"Wir wissen also, dass noch viel Zeit im Spiel verbleibt, sobald wir die gewonnenen Erkenntnisse in Performance auf der Rennstrecke umsetzen können", sagt der Mercedes-Teamchef.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.