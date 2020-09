Wolff kontert auf Horner: Hamilton von Mercedes nicht bevorzugt!

Bevorzugt Mercedes Lewis Hamilton gegenüber Valtteri Bottas? Diesen Vorwurf stellte Red-Bull-Teamchef Christian Horner in den Raum. Für ihn ist das ziemlich offensichtlich, wenn er auf die Strategie schaut. Er versteht zum Beispiel nicht, wieso Mercedes Bottas in Spa nicht ein zweites Mal in die Box geholt hat, um ihm eine Chance auf den Sieg zu geben.

Stattdessen musste Bottas hinter seinem Teamkollegen herfahren, ohne realistische Chance auf einen Angriff. Das hatte Horner auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff gefragt, doch der hat einen Konter auf die Vorwürfe seines Kollegen.

"Ich habe zu ihm gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass zwei Stopps besser gewesen wären, dann hätten wir auch Lewis reingeholt", sagt der Österreicher. Allerdings wollte Mercedes seine Positionen auf der Strecke nicht gegen Verstappen verlieren. "Es war nicht klar, ob wir Max auf der Strecke geschlagen hätten."

Also fragte Wolff Horner, warum er im Gegenzug Verstappen nicht ein zweites Mal reingeholt habe, um Mercedes zu schlagen. "Er sagte, sie waren sich nicht sicher, ob sie Ricciardo überholen könnten. Und da haben wir es. Das ist exakt die gleiche Situation", wehrt sich Wolff.

Er betont: "Es gibt keine Bevorzugung eines Fahrers gegenüber dem anderen. Wir waren immer komplett offen, transparent und fair. Und so werden wir auch weitermachen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.