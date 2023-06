Wolff: Mercedes-Form in Barcelona "fühlt sich anders an" als 2022

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, dass sich der "gewaltige Fortschritt" seines Teams beim Grand Prix von Spanien anders anfühlt als beim Rennen 2022, wo es schon einmal nach einem Turnaround aussah, der dann aber verpuffte.

"Ich bin nie optimistisch. Nur Dummköpfe sind optimistisch", sagt Wolff auf die Frage, ob der jüngste Fortschritt die Realität widerspiegele, in der sich Mercedes befindet. "Aber generell denke ich, dass es sich anders anfühlt als vergangenes Jahr."

"Es gibt immer noch Bouncing, und es ist interessant zu verstehen, warum das so ist. Aber wir haben in den vergangenen zwölf Monaten so viel gelernt. Deshalb habe ich im Allgemeinen viele Gründe, vorsichtig zuversichtlich zu sein", so der Teamchef.

Mercedes erzielte in Barcelona sein bestes Ergebnis in der Saison 2023. Lewis Hamilton und George Russell belegten hinter Rennsieger Max Verstappen die Plätze zwei und drei.

Das Ergebnis in Verbindung mit der starken Pace des W14 während des gesamten Rennens deutet darauf hin, dass Mercedes mit der Überarbeitung seines Autos einen deutlichen Formsprung gemacht hat, nachdem man das Zeropod-Konzept verworfen hatte.

Doch die Erfahrung aus dem Jahr 2022, als das Mercedes hoffte, dass die starke Pace beim Spanien-Grand-Prix eine Rückkehr zur Form bedeutet, nur um bei den folgenden Rennen wieder abzufallen, hat das Team gelehrt, sich nicht zu früh zu freuen.

Diesmal schien Hamilton das Tempo zu haben, um in die erste Reihe zu fahren, wurde aber auf seinen letzten Runs durch einen Schaden am Auto behindert, den er sich bei einer Kollision mit Teamkollege Russell am Ende von Q2 zugezogen hatte.

Im Rennen blieb es schwer einzuschätzen, wie Hamiltons Form im Vergleich zu Verstappen war, da der Red Bull über weite Strecken mit einer anderen Reifenstrategie fuhr.

Wolff: "Es sind noch zwei, drei Zehntel"

Die einzige Phase, in der beide auf den gleichen Reifen unterwegs waren, war der letzte Stint mit den Softs, als der Mercedes ein paar Zehntel pro Runde langsamer zu sein schien. Beide kämpften um die schnellste Runde, wobei Hamilton am Ende drei Zehntel zurücklag, obwohl er leicht vom Einsatz des DRS profitierte.

"Und das ist ein gewaltiger Schritt nach vorn. Aber wir müssen cool bleiben, denn im Vorjahr haben wir in Barcelona ziemlich gut ausgesehen. Solange die Kurve nach oben zeigt, ist es wie mit Aktienkursen, die auf und ab gehen. Es wird härtere Momente geben, aber ich freue mich über die Arbeit, die geleistet wurde."

Wolff lobt auch die Überzeugung der Mercedes-Mitarbeiter, die mutig genug waren, dem Zeropod-Konzept den Rücken zu kehren und einen anderen Ansatz zu verfolgen.

"Es zeugt von der harten Arbeit, die in den vergangenen Monaten geleistet wurde, und vom Mut, sich bei der Entwicklung für eine komplett neue Vorderradaufhängung, einen neuen Unterboden, eine neue Karosserie und viele andere Teile zu entscheiden."

"Wir haben jetzt eine wirklich solidere Plattform, von der aus wir entwickeln können, da wir jetzt ein bisschen mehr verstehen als vorher", blickt der Teamchef mit Zuversicht voraus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.