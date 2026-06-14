Wolff mit Crash-Erinnerungen: "Weiß nicht, "was es da in Kurve 1 gibt"

Es ist ein Startszenario, das Erinnerungen weckt. Die Qualifikation zum Großen Preis von Spanien am Samstag hat den Monaco-gebeutelten George Russell ganz nach vorne gespült. Auf der sauberen Seite hinter ihm steht Teamkollege und WM-Führender Andrea Kimi Antonelli auf Platz 3. Dazwischen auf Platz 2: Lewis Hamilton.

Im Interview mit Sky darauf angesprochen, scheint auch Toto Wolff etwas besorgt: "Ich weiß nicht, was es da in der Kurve 1 gibt mit meinen..." Schon in Montreal gab es einige enge Duelle, sowohl im Sprint als auch im Rennen. Dabei gab es einige Szenen, die das Team als "zu eng" bewertete. Auch Antonelli meldete nach dem Sprint Unbehagen an.

Derzeit hat der Italiener mit 68 Punkten ein komfortables Polster vor seinem Teamkollegen Russell. (Zum aktuellen WM-Stand) Am Start von Barcelona mit der langen Gerade zu Kurve 1 könnten die Emotionen jedoch erneut hochkochen, gerade weil Russell aufholen muss. Wolff sieht sich derzeit zehn Jahre zurückversetzt. "Da war doch was, mit Windschatten..."

10-jähriges Jubiläum für Verstappen "schöne Erinnerung"

Schon 2016 lieferten sich die damaligen Mercedes-Piloten und WM-Anwärter Lewis Hamilton und Nico Rosberg in Barcelona einen erbitterten Kampf um die Spitze. Das Ende vom Lied: Beide landeten schon in Kurve 3 im Kiesbett. Max Verstappen profitierte und fuhr zu seinem ersten Formel-1-Sieg.

Für den Niederländer aber sind das nicht mehr als "schöne Erinnerungen". "Das ist schon sehr lange her und ich denke ehrlich gesagt nicht mehr darüber nach. Jedes Rennen und jedes Jahr ist anders, was auch immer passiert. Ich möchte mich einfach auf mein Rennen morgen konzentrieren und schauen, ob wir mit den Autos um uns herum tatsächlich mitkämpfen können oder nicht."

Dass es auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Kurve 1 immer wieder eng wird, wissen auch Antonelli und Russell. Hier versucht man oftmals auch, sich irgendwie zu viert reinzuquetschen, um seine Stellung zu verteidigen, wie Sky-Experte Ralf Schumacher es passenderweise andeutet.

"Echte Gefahr" oder taktischer Marathon?

"Kimi macht offensichtlich einen herausragenden Job", so Russell. Er erwarte daher "in jeder Hinsicht keinen Spaziergang". Der Brite sieht seinen Teamkollegen als "echte Gefahr". Antonelli will dann auch den von Wolff befürchteten Windschatten nutzen und "einen guten Start erwischen".

Der Italiener denkt jedoch schon weiter und will deshalb vor allem "sauber durch Kurve 1" kommen. "Von da an heißt es, taktisch clever zu agieren." Der WM-Spitzenreiter rechnet eher mit einem Strategie-Drama. "Die Reifen bauen hier sehr schnell ab und wir könnten während des Rennens viele Boxenstopps sehen, weil sie einfach nicht besonders lange halten."

Bei all der Spekulation um eine Wiederholung des Mercedes-Crash-Debakels hat mit Hamilton mindestens einer noch ein Wörtchen mitzureden - zumal der Ferrari am Start immer gut wegkommt. "Lewis hat uns heute alle mit seiner starken Pace überrascht", ordnet Russell die Leistung des siebenmaligen Weltmeisters nach der Qualifikation ein. "Vielleicht erleben wir morgen also noch eine Überraschung."

Welche Rolle spielt Hamilton?

Hamilton selbst sieht den Nachteil der schmutzigen Seite. "Von allen Starts ist das derjenige, den man perfekt treffen muss, um das Auto genau dorthin zu bringen, wo es hin muss." Aufgrund der bisher gezeigten Longrun-Pace der Mercedes bleibt der Ferrari-Pilot jedoch realistisch.

"Ich habe keine Ahnung, ob ich das Tempo mitgehen kann. Das werden wir morgen herausfinden." Ein wenig Pfeffer streut er dann aber doch noch verschmitzt in das spannende Startszenario: "Ich werde sie definitiv herausfordern."