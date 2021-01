Wolff schließt neuen Dreijahresvertrag für Lewis Hamilton aus

So deutlich hat sich Mercedes-Sportchef Toto Wolff bisher selten zu den andauernden Vertragsverhandlungen mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geäußert. In einem Video-Interview mit 'RTL' antwortete Wolff auf die Frage, ob Hamilton vor der Motorsport-Saison 2021 erneut einen Dreijahresvertrag erhalten werde, mit: "Davon gehe ich nicht aus."

Wolff weiter: "Wir sehen in der nahen Zukunft eine Entwicklung, nicht nur mit der Budgetdeckelung [ab 2021], sondern auch mit dem technischen Regelwechsel [zur Saison 2022], wo man, glaube ich, die Augen auch offenhalten muss. Insofern sind wir am Diskutieren, was die richtige Laufzeit ist."

Einen Vertragsabschluss könne er weiterhin nicht vermelden, meint Wolff, "aber sagen wir mal so: Wir sind nicht mehr weit entfernt." Die Entscheidung müsse nur rechtzeitig vor den Formel-1-Wintertests im März getroffen sein. "Bis dahin", sagt Wolff, "werden wir schon alles in trockene Tücher bringen."

Mercedes will Hamilton halten, aber ...

Einen konkreten Termin für die finalen Verhandlungen nennt der Mercedes-Sportchef nicht. Das Wort "bald" sei ein "dehnbarer Begriff", meint Wolff. "Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr weit entfernt sind von einer Bekanntgabe. Wir wollen uns aber nicht unter Druck bringen lassen, sondern es muss ein vernünftiges Agreement sein."

Fest steht laut Wolff, dass Mercedes Hamilton gerne halten würde, zumindest mittelfristig. Dazu erklärt er: "Lewis ist nicht nur für das Team, sondern auch für die Marke Mercedes unheimlich wichtig."

"Aber: Die Landschaft verändert sich gerade. Wir haben nächstes Jahr einen riesigen regulatorischen Wechsel. Wir haben in diesem Jahr die Budgetdeckelung, die uns natürlich voll trifft als größeres Team. All das sind Faktoren, die bei unseren Gesprächen eine Rolle gespielt haben. Und auch, natürlich: Wie sieht die Zukunft aus?"

Welche Rolle George Russell spielt

An dieser Stelle wird Wolff auf Mercedes-Junior George Russell angesprochen, der Hamilton in der Formel-1-Saison 2020 in dessen Corona-Zwangspause in Bahrain vertreten hatte.

Wolff reagiert so: "Mir ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, wir haben die Karte George Russell und seinen sensationellen Auftritt in Bahrain in den Verhandlungen [mit Hamilton] niemals gespielt. Dazu haben wir eine zu starke Verbindung [zu Hamilton] und zu große Erfolge gefeiert."

Das Verhältnis zu Hamilton sei "ordentlich" und "wesentlich mehr als eine rein professionelle Beziehung", sagt Wolff. "Es ist auch eine Freundschaft." Und deshalb gehe es nun darum, "die besten Entscheidungen für Lewis und das Team zu treffen", so erklärt er.

Mercedes noch ohne Fahrer für 2022

Die Zeit von Russell werde kommen. "Er wird mit Sicherheit eine Rolle spielen in unserem zukünftigen Line-up", meint Wolff. "Er muss einfach noch Vertrauen und Geduld haben. Heute konzentrieren wir uns auf unsere beiden Fahrer, Valtteri und Lewis. Das ist unsere Stamm-Mannschaft. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen."

Offiziell ist das zweite Mercedes-Cockpit für die Formel-1-Saison 2021 noch immer unbesetzt. Bottas hatte 2020 eine einjährige Vertragsverlängerung erhalten. Er ist 2021 gesetzt. (Übersicht: Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2021!) Für 2022 und darüber hinaus hat das Mercedes-Werksteam noch keine Formel-1-Fahrer unter Vertrag.

