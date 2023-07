Wolff über Guardiola-Freundschaft: "Es sind unglaubliche Parallelen"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Fußball-Trainer Pep Guardiola pflegen eine gute Freundschaft. In Silverstone stattete der aktuelle Manchester-City-Trainer der Formel 1 einen Besuch ab. TV-Bilder zeigten Guardiola während des Rennens an der Seite von Wolff in der Mercedes-Box - und der freute sich über seltenen Gast. "Pep und die Familie sind Freunde von uns. Sein Mindset und die Werte sind genau gleich", so Wolff.

"Wenn ich Pep über Fußball sprechen höre, ist das so, wie wenn ich über Formel 1 rede", sagt der Mercedes-Teamchef gegenüber 'Sky'. "Es sind unglaubliche Parallelen. Er ist ein großartiger Mensch."

Auch beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi 2022 war Guardiola vor Ort, schenkte Wolff damals sogar ein Fußball-Trikot. Im Gegenzug durfte Guardiola neben dem Formel-1-Teamchef auf dem Beifahrersitz eines Mercedes-AMG Platz nehmen und einige Runden über den Yas Marina Circuit drehen.

Wolff: "Ich genieße das Gespräch"

Pep Guardiola war mit seiner Familie beim Formel-1-Rennen in Silverstone Foto: Motorsport Images

Auch Guardiola ist im Sport kein unbeschriebenes Blatt. Der ehemalige Bayern-Trainer gehört zu den erfolgreichsten Fußballtrainern der Welt, was er erneut unter Beweis gestellt hat: In der letzten Saison gewann der Spanier mit Manchester City das Triple aus Premier League, dem FA-Cup und der Champions League.

"Ich genieße seine Gesellschaft und lerne sehr gerne von ihm", weiß Wolff die Freundschaft zu Guardiola zu schätzen. "Und dieses Mal hat er verfolgt, was wir tun, und dabei sicher einige interessante Dinge gesehen. Es ist sehr interessant, mit ihm zu sprechen, und ich genieße das Gespräch sehr."

