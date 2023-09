Wolff über mögliche Massa-Klage: "Wie eine Telenovela oder Seifenopfer"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist der Meinung, dass die Formel 1 vor einem "Chaos" stehen würde, wenn Felipe Massa seine Klage gegen den Titelgewinn von 2008 gewinnt und einen Präzedenzfall schafft, dem andere folgen.

Der Brasilianer hat eine Klage gegen die FIA und die FOM wegen deren Umgang mit der Untersuchung der "Crashgate"-Kontroverse beim Singapur-Grand-Prix 2008 eingereicht, die ihn letztlich den Weltmeistertitel an Lewis Hamilton kostete.

Wolff erklärt zwar, dass er die Entwicklungen mit Interesse verfolge, da ein Erfolg vor einem Zivilgericht einen Präzedenzfall für eine mögliche Klage seiner Mannschaft im Hinblick auf das Titelrennen 2021 in Abu Dhabi schaffen könnte. Doch der Österreicher ist skeptisch, dass Massa den Titel zurückerhält.

"Ich glaube nicht, dass er einen Fall hat, um ehrlich zu sein", sagt Wolff. "Wir verpflichten uns zu sportlichen Regeln. Sie sind sehr klar, und man ist als Lizenzinhaber in der Pflicht."

"Wenn jeder Situationen aufrollen würde, dann würde der Sport im Chaos versinken, vor allem, wenn man sich die Meisterschaft als Ganzes anschaut: Es gibt so viele Dinge, die einen Einfluss darauf haben, ob man gewinnt oder verliert, dass ich ehrlich gesagt keinen Grund dafür sehe", meint der Mercedes-Teamchef.

"Was die zivilrechtliche Seite angeht, so weiß ich nicht, ob man Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Ich denke, auf die Reputation zu gehen, ist eine schwierige Position, denn als was definiert man das? Für mich ist das wie eine Telenovela oder eine Seifenoper, die sich vor meinen Augen abspielt."

Massa selbst zeigt sich von Wolffs Äußerungen jedoch unbeeindruckt und sieht in der Skepsis gegenüber seinem Fall einen Beweis dafür, dass er das Richtige tut.

Angesprochen auf die Kommentare von Wolff und Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko, der die Erfolgschancen des Brasilianers ebenfalls herunterspielte, sagt Massa: "Ich denke, das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Leute in der Formel 1 die Ernsthaftigkeit und Bedeutung unseres Falles erkennen."

Massas Anwaltsteam will, dass die Wahrheit über die Ermittlungen von 2008 ans Licht kommt - und setzt auf die Hilfe von FIA und die FOM. "Ich hoffe, dass sie heute anders sind als damals", sagt Massa. "Beide Instanzen haben die Chance, dies zu beweisen und die Fehler der Vergangenheit zum Wohle des Sports zu beheben."

Der Brasilianer glaubt, dass es eine Verschwörung gab, die verhinderte, dass die "Crashgate"-Affäre untersucht wurde, bevor der Weltmeistertitel der Saison 2008 feststand.

Sein Anwaltsteam wartet derzeit auf eine Antwort der FIA und der FOM zu den Fragen, die es in einem jüngst verschickten Brief zu den Ereignissen von 2008 gestellt hat, bevor es über seine nächsten - rechtlichen - Schritte nachdenkt.

