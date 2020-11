Wolff vor Bahrain: "Unverwüstlicher" Bottas wird sich zurückmelden

Fahrer-WM eingetütet, Konstrukteurs-WM eingetütet: Für Mercedes geht es vor den drei finalen Rennen der Formel-1-Saison 2020 sportlich um nichts mehr. Na gut, fast nichts. Denn zur Abrundung der perfekten Saison muss Valtteri Bottas noch seinen zweiten Platz absichern. Bei aktuell 27 Punkten Vorsprung auf Max Verstappen sieht das gut aus: Schon an diesem Wochenende kann Platz zwei fixiert werden.

Vor allem braucht der Finne nach dem 14. Rang in der Türkei wieder ein Erfolgserlebnis. Der Grand Prix in Istanbul war für ihn ein echter Horror, bei dem er sich gleich sechsmal drehte und sich wünschte, das Rennen wäre früher vorbei gewesen. Motorsportchef Toto Wolff glaubt jedoch, dass Bottas das Blatt wenden kann.

"Das Rennen ist für Valtteri sehr hart verlaufen", sagt der Österreicher. "Aber wir wissen, wie stark und unverwüstlich er ist. Ich bin überzeugt davon, dass er sich in den drei noch verbleibenden Rennen gestärkt zurückmelden wird."

In Bahrain konnte Bottas jedoch noch nie gewinnen, stand aber für Mercedes in jedem Jahr dort auf dem Podium. Mercedes hat in Sachir eine eher gemischte Bilanz, denn von den vergangenen drei Rennen konnte man nur eines gewinnen - zweimal spuckte ihnen Sebastian Vettel (Ferrari) in die Suppe.

"In der Vergangenheit haben wir in Bahrain einige starke Leistungen gezeigt und die Strecke ist immer für interessante Rennen gut", blickt Wolff voraus. "Der Kurs stellt immer eine interessante Herausforderung dar, da sich die Streckenbedingungen und Temperaturen zwischen den Sessions stark unterscheiden."

"Im ersten und dritten Training herrschen bei Tag noch wärmere Temperaturen, das zweite Training, das Qualifying und das Rennen finden hingegen bei kühleren Bedingungen am Abend statt. Das erschwert die Abstimmung des Autos und stellt uns vor die Herausforderung, im richtigen Moment die richtigen Informationen zu sammeln."

Doch all das kann der Rennstall nach den gewonnenen Titeln mit Gelassenheit angehen. Wolff: "Die beiden WM-Titel mögen schon vergeben sein, aber wir werden trotzdem unser Bestes geben und den engen Kampf um den dritten Platz in der Weltmeisterschaft mit Interesse verfolgen."

