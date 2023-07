"Wollen einfach tollen Sound" - F1-Boss Domenicalis Wunsch für Motoren 2026

Stefano Domenicali hat die alten V10-Zeiten noch selbst in tragender Funktion bei Ferrari miterlebt, während der V8-Ära sogar als Teamchef bei der Scuderia. Auch wenn der bestialische Klang der Vergangenheit angehört, will der jetzige Chef der Formel 1 die neuen Motoren ab 2026 wieder lebendiger haben als die träge klingenden V6-Hybride, die seit 2014 im Einsatz sind.

In einem Exklusivinterview mit 'Motorsport.com' hat Domenicali seine Vision dargelegt, dass die Formel 1 ernsthaft eine Änderung des Ansatzes für die Antriebseinheit in Erwägung ziehen sollte, sobald die Regeln für nachhaltige Kraftstoffe in Kraft getreten sind.

Domenicali erklärt: "Wir wollen einen wettbewerbsfähigen Motor mit vielen Pferdestärken und einem tollen Sound. 99,9 Prozent der Leute wollen wieder einen Formel-1-Sound auf der Rennstrecke hören, und das ist etwas, das wir auf den Tisch gelegt haben."

Formel 1 will Pionierrolle aufrechterhalten - diesmal mit E-Fuels

Auch das Thema Gewicht ist für den Italiener ein wichtiges Anliegen: "Wenn wir bei der Erforschung und Produktion von nachhaltigem Kraftstoff erfolgreich sind, können wir über die nächste Generation von Triebwerken nachdenken, die sich auf Leichtigkeit konzentrieren."

Die Gründe für das Abspecken der Boliden sind dabei unterschiedlich: "Im Laufe der Jahre hat das Gewicht der Autos zugenommen, und natürlich stellt niemand infrage, was an der Sicherheitsfront getan wurde. Aber es gab auch die Entwicklung neuer Technologien und die anschließende Einführung von Batterien, ein Aspekt, der sich auf das Gewicht ausgewirkt hat."

Formel 1 will mit Technologie anderen Bereichen helfen

"Wir wollen keinen technologischen Krieg gegen die vollelektrische Mobilität führen, da diese Technologie ihren eigenen Markt haben wird. Aber wir glauben, dass die Formel 1 die Möglichkeit eines nachhaltigen Treibstoffs zum richtigen Preis beschleunigen kann."

Der 58-Jährige will, dass der Fortschritt in der Entwicklung auch anderen Bereichen zugutekommt. "Es kann eine große Hilfe für die Mobilität im absoluten Sinne sein, einschließlich der Nutzfahrzeuge, der Luftfahrt und der etwa anderthalb Milliarden Autos, die auf der Welt unterwegs sind."

Mit Bildmaterial von LAT.