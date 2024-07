Wurz reagiert auf Sainz-Wechsel: "Sehr gut" für beide Seiten

Er hat sich mit einer Entscheidung lange Zeit gelassen, doch jetzt steht fest: Carlos Sainz wird in der Formel-1-Saison 2025 Williams-Pilot. Der Spanier, der bei Ferrari im nächsten Jahr durch Lewis Hamilton ersetzt wird, dockt beim Traditionsrennstall aus Grove an. Laut Alexander Wurz eine Win-Win-Situation.

"Gut, jetzt ist es beschlossen, Carlos Sainz geht zu Williams. Da wurde schon viel und lang drüber gesprochen", sagt der ehemalige Formel-1-Pilot im Gespräch mit dem ORF.

"Aber ich glaube, es ist für die Mannschaft Wiliams sehr gut, aber auch für den Carlos in Anbetracht der Situation, dass er als Topfahrer in diesem Spiel, die Reise um Rom (auch bekannt als Reise nach Jerusalem; Anm. d. R.), übrig geblieben ist."

"Er hat jetzt ein Team, mit dem er sich gemeinsam mit Alex Albon richtig entwickeln kann und sich dann noch mal behaupten kann im Fahrerfeld oder auch bei den Teamchefs", glaubt Wurz. "Also es liegt an ihm und an Williams, diese Situation zu nutzen, und ich bin froh, dass diese zwei Parteien endlich zusammengekommen sind."

In der Konstrukteurswertung belegt Williams mit bisher vier eingefahrenen Punkten aktuell den vorletzten Platz vor Sauber. Auf die Chancen für 2025 angesprochen, sagt Wurz: "Das kommt natürlich auf das Auto an, auf die Performance des Williams."

Wurz: Können von Williams 2025 viel erwarten

"Aber ich glaube, dass so ein richtiger Motivationsruck durch eine Mannschaft geht, wie sie aus Grove kommt, die ja in den alten Tagen immer mit zwei Topfahrern an den Start gegangen ist. Jetzt haben sie dann Albon, der sich bewiesen hat als richtiger Kapazunder, und Carlos Sainz jun., der ja auch ein Rennen gewinnt und wirklich ein schneller Pilot ist und ein Beißer ist", urteilt der ORF-Experte.

"Ich glaube, mit dieser Motivation kann man von Williams nächstes Jahr vieles erwarten. Im Falle sind sie vielleicht Bester im Mittelfeld und dann hat Carlos Sainz wieder richtig gute Karten, in ein Topteam aufzusteigen." Dass er seinen Platz bei Ferrari verlieren wird, war schon vor Saisonbeginn klar.

Alexander Wurz glaubt, dass sich William und Sainz gegenseitig pushen können Foto: circuitpics.de

Sainz hat sich nach Ferrari-Aus beweisen können

"Dementsprechend war der Druck auf Carlos Sainz sehr hoch. Aber er hat das wirklich gut gemacht", lobt er die Herangehensweise des Spaniers. "Er hat einfach gesagt, so, jetzt muss ich es der Welt zeigen, dass ich ein Toppilot bin."

"Und er hat eigentlich seinem Teamkollegen Charles Leclerc, auch ein Kapazunder, richtig gezeigt, wo der Barthel den Most herholt, hat der Welt gezeigt, dass er unter Druck sehr gut leben kann und damit gut umgeht, und hat fantastische Rennen gezeigt", analysiert Wurz. "Also mich überrascht es nicht, ich kenne ihn vom Trainieren. Da musst du schon richtig hinhalten, dass du den Carlos schlägst.

In seiner letzten Saison mit Ferrari konnte Sainz bis dato einen Sieg in Australien feiern und wurde viermal Dritter. In der WM rangiert er auf Rang fünf, zwei Plätze hinter Leclerc.