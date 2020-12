Young-Driver-Test Abu Dhabi: "Jungspund" Alonso am schnellsten

Zum Abschluss der Formel-1-Saison 2020 haben sich in Abu Dhabi noch einmal 15 mehr oder wenige junge Piloten auf die Strecke begeben, um beim Young-Driver-Test das Jahr ausklingen zu lassen. Unter ihnen war auch Mick Schumacher, der in Vorbereitung auf 2021 schon einmal im Haas sitzen durfte. Der Deutsche spulte ein ordentliches Programm ab und schaffte dabei mehr als 100 Runden.

Die Tagesbestzeit ging an einen Fahrer, der nicht mehr ganz so jung ist: Fernando Alonso sicherte sich in der Schlussphase der Session noch die schnellste runde vor den beiden Mercedes von Nyck de Vries und Stoffel Vandoorne.

Im Vorfeld hatte es Diskussionen um seinen Einsatz gegeben, da er mit seinen 39 Jahren nicht mehr ganz die Vorgabe eines Young Drivers erfüllt. Die FIA gewährte dem zweimaligen Weltmeister nach seiner zweijährigen Auszeit jedoch eine Ausnahme und ließ ihn teilnehmen.

Das öffnete auch die Tür für andere Piloten wie Robert Kubica (Alfa Romeo) oder Sebastien Buemi (Red Bull), die ebenfalls am Start waren. Seine Routine ließ Buemi aber am Vormittag vermissen, als er einmal recht hart rückwärts in die Streckenbegrenzung einschlug und das Heck seines RB16 beschädigte.

Auch Guanyu Zhou (Renault) oder der mutmaßlich zukünftige AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda leisteten sich im Laufe des Tages Dreher.

Mick Schumacher kam hingegen recht problemlos durch seinen Testtag für Haas, nachdem er bereits am Freitag für das Team am Freien Training teilnehmen durfte.

Nicht dabei waren McLaren und Racing Point, die bereits vor einiger Zeit ihren Rückzug mit der Begründung erklärten, sie hätten keine Fahrer, die die Voraussetzungen als Young Driver erfüllen - das war noch vor der Zulassung von Ex-Weltmeister Fernando Alonso.

