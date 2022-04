Yuki Tsunoda: 2021 hatte ich noch keine Ahnung vom Rennfahren!

Audio-Player laden

AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda konnte vergangene Woche mit Platz sieben beim Formel-1-Rennen in Imola eines seiner besten Resultate in der Königsklasse feiern, und das, obwohl der Japaner am Qualifyingfreitag noch in Q1 scheiterte.

Nach dem Rennen gibt er zu, dass er sich im Vergleich zur Saison 2021 deutlich steigern konnte, was seine gute Form in den vergangenen Rennen erklärt: "Ich habe es jetzt viel mehr unter Kontrolle. Vergangenes Jahr hatte ich einfach keine Ahnung, was ich überhaupt mache."

Noch vor einem Jahr setzte Tsunoda seinen AlphaTauri in Imola völlig überhastet im Qualifying in der Variante Alta in die Mauer. "Weil ich einfach keine Kontrolle hatte, kann das passieren und daraus habe ich gelernt", erklärt Tsunoda. "Danach hatte ich zwar eine schlechte Phase, aber die hat mir auch geholfen, mich weiterzuentwickeln."

Noch vor einem Jahr raubte sich Yuki Tsunoda bereits im Qualifying alle Chancen auf ein gutes Ergebnis in Imola Foto: Motorsport Images

Allerdings will sich Tsunoda noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ab jetzt eine dauerhafte Konkurrenz für den Franzosen zu sein: "Ich weiß nicht, denn es ist noch zu früh, das zu beurteilen. Aber dieses Wochenende habe ich mich im Vergleich zu ihm ziemlich gut geschlagen, daher muss ich jetzt schauen, dies aufrecht zu erhalten."

Tsunoda hat sich Schreien am Funk abgewöhnt

Ein weiterer Schlüssel sei gewesen, dass er als Fahrer ruhiger geworden ist. Besonders im vergangenen Jahr ist der Japaner mehrmals durch seine aggressiven Funksprüche aufgefallen, als er hin und wieder seinem Team ganz unverblümt die Meinung paukte.

"Vielleicht schreie ich manchmal noch etwas, aber im Vergleich zu 2021 habe ich mich in der Hinsicht stark verbessert", sagt Tsunoda. "Ich muss aber trotzdem noch ruhiger werden. Ich habe die Ingenieure schon immer respektiert, aber jetzt versuche ich mich auch so auszudrücken."

"Mir wurde klar, dass es keinen Sinn macht, am Radio zu schreien. Es ist besser, die Einschränkungen des Autos präzise und mit einer ruhigen Stimme zu formulieren. Ich denke, dass es so besser ist." Dies sei somit ein Baustein, der zu dem positiven Resultat beim AlphaTauri-Heimrennen geführt hat.

Heimrennen hat Tsunoda beflügelt

"Ich bin super glücklich diese Punkte zu holen, vor allem, weil es unsere Heimstrecke ist", sagte Tsunoda nach dem Rennen am Sonntag. Mit etwa 20 Fahrminuten ist die AlphaTauri-Fabrik in Faenza nur ein Katzensprung vom Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola entfernt, weshalb laut Tsunoda die Mitarbeiter aus der Fabrik, die Performance auf der Strecke mit Argusaugen beobachtet haben.

"Die Arbeit, die sie im vergangenen Jahr, aber auch vor dieser Saison geleistet haben, ist enorm. Deshalb ist es umso schöner, Punkte vor ihren Augen einzufahren", sagt er. "Jede Runde habe ich die AlphaTauri-Fahnen auf den Tribünen gesehen und das hat mir noch mehr Energie gegeben."

Laut Tsunoda lag die Rennleitung auch richtig damit, mit der Freigabe des DRS zu warten: "Es war eine gute Entscheidung. Ich hatte zwar das Gefühl, dass es etwas spät war, da die Strecke schon vorher trocken war. Aber eigentlich war es ein gutes Timing mit dem DRS, also es kam weder zu früh noch zu spät."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.