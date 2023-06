Yuki Tsunoda erklärt: Monaco-Bremsproblem trat schon 2022 auf

Yuki Tsunoda lag beim Formel-1-Rennen in Monaco auf Platz neun, ehe ein Bremsproblem die Hoffnungen des Japaners auf Punkte zunichte machte. Der AlphaTauri-Pilot war bereits am Funk sichtlich angefressen und auch ein paar Tage nach dem Rennen ärgert sich der 23-Jährige, da die Probleme immer wieder auftauchen.

"Ich hatte ein Bremsproblem, das wir wahrscheinlich seit dem letzten Jahr haben", analysiert er. "Es passierte da aber eher bei Pierre [Gasly] als bei mir. Aber das passiert mir jetzt auch öfter. Ich spüre buchstäblich keine Effizienz beim Bremsen. Die Reifen werden einfach nicht warm, und man spürt keine Effizienz, sodass man im Regen nicht so viel pushen kann, wie ich es möchte."

"Natürlich werden die Reifen dadurch kälter, es wird immer schlimmer. Bei Regen wird das Problem sogar noch verschärft. Aber eigentlich war es schon im FT1 da, was sich auch auf meine Leistung im Qualifying auswirkte."

Warum hatte Tsunoda mehr Probleme als de Vries?

"Es ist ein bisschen schade, denn ich denke, dass ich im Vergleich zu anderen Konkurrenten extra aufbauen muss, nur um die Bremsen aufzuwärmen, was ein bisschen unnötig ist. Es liegt nur an den Bremsen, es ist nicht vom Computer aus zu lösen. Es ist die Hardware."

Tsunoda betont zudem, dass es nichts mit seinem speziellen Fahrstil zu tun hat, obwohl sein AlphaTauri-Teamkollege Nyck de Vries im Rennen in Monaco keine Probleme zu haben schien: "Normalerweise ist das nicht der Fall", sagt er. "Es liegt nicht wirklich an meinem Stil, denn wie ich schon sagte, vergangenes Jahr passierte es eher bei Pierre."

"Ich war eigentlich ganz gut im Aufwärmen der Bremsen. Es liegt nicht wirklich an meinem Stil. Vielleicht gibt es ein bisschen Raum, den ich immer verbessern kann. Ich habe mich mit den Ingenieuren unterhalten, und es ging mehr um die technische Seite als um meine."

Vergebene Chance ärgerlich: Monaco war eine AlphaTauri-Strecke

Besonders ärgerlich für Tsunoda ist jedoch, dass AlphaTauri durch die Bremsprobleme wichtige Punkte in der WM verloren hat auf einer Strecke, wo man eigentlich stark war. Wie bereits im Vorjahr liegt der AlphaTauri insbesondere in ganz langsamen Kurven gut, tut sich dafür aber in den schnellen Ecken schwerer. In den kommenden Rennen dürften Punkte also keine leichte Aufgabe sein.

"So wie in Aserbaidschan war es definitiv eine Strecke mit mechanischem Grip. Das gilt auch für Monaco. Um ehrlich zu sein, erwarten wir [in Barcelona] nichts Ähnliches, denn es ist eine ganz andere Strecke, die mehr auf Aerodynamik ausgelegt ist. Wenn wir hier eine gute Woche haben, bedeutet das, dass wir definitiv einen Schritt gemacht haben, aber wir wissen es nicht, bevor die Rennwoche beginnt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.