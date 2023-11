Yuki Tsunoda: Trotz Kupplungsproblem wieder zwei WM-Punkte

Nach dem sechsten Platz im Sprint von Brasilien gelang Yuki Tsunoda auch am Sonntag der Sprung in die Punkte. Der Japaner beendete das Formel-1-Rennen als Neunter und sicherte AlphaTauri damit weitere wichtige Zähler, um in der Konstrukteurswertung zu Williams auf Platz sieben aufzuschließen.

"Wir sind so etwas wie das Dark Horse im Vergleich zur Konkurrenz. Als Team konnten wir jetzt dreimal in Folge in die Punkte fahren. So müssen wir die restlichen Rennen weitermachen, um uns P7 in der Meisterschaft zu sichern. Ich denke, dass es möglich ist. Wir werden unser Bestes geben", betont Tsunoda.

Auf seine Leistung am Sonntag in Brasilien angesprochen, zeigt sich der 23-Jährige aber nicht ganz zufrieden: "Sicherlich hätte ich mehr erreichen können. Am Ende war ich aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, das Maximum herauszuholen."

Doch für eine Attacke auf Lewis Hamilton, der als Achter ins Ziel kam, reichte es nicht mehr. "Aber von P16 auf P9 nach vorn zu kommen, ist immer noch ziemlich gut", findet Tsunoda. "Glückwunsch an das Team, auch wenn es schade für Daniel ist. Er hätte mit seiner Pace sicher auch Punkte holen können."

Teamkollege Daniel Ricciardo hatte sich beim Startcrash in Kurve 1 durch einen fliegenden Reifen allerdings unverschuldet den Heckflügel beschädigt, was ihn zurückwarf und doppelte Punkte für AlphaTauri verhinderte. Der Australier landete auf Platz 13.

Auf die Frage, welche Probleme mit seinem Auto ihn am Ende davon abhielten, noch weiter nach vorn zu kommen, sagt Tsunoda nur: "Ich kann nicht ins Detail gehen, aber es war schwierig. Lewis hätte ich vielleicht noch kriegen können, bei Pierre weiß ich es nicht, aber bei Lewis war die Chance ziemlich groß."

Für Tsunoda war es nach Platz acht beim Grand Prix der USA und Platz sechs im Brasilien-Sprint bereits das dritte Punktergebnis innerhalb weniger Wochen. Ricciardo konnte als Siebter in Mexiko ebenfalls punkten. AlphaTauri hat scheinbar einen Lauf.

"Die Ergebnisse zeigen, dass wir einen großen Schritt nach vorn gemacht haben, insbesondere mit den Updates in Austin", hält Tsunoda fest. Auf Platz sieben in der Weltmeisterschaft fehlen bei zwei ausstehenden Wochenenden noch sieben Punkte.

