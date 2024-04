Zähler bis Platz 12: Formel 1 bespricht neues Punktesystem ab 2025

Bekommt die Formel 1 schon in der kommenden Saison ein neues Punktesystem? Nach Informationen von Motorsport-Total.com soll in der kommenden Woche über eine neue Punkteverteilung gesprochen werden, die bereits zur Saison 2025 eingeführt werden könnte. Der Vorschlag sieht vor, Punkte an mehr Fahrer und Teams zu vergeben.

Statt wie bislang die Top 10 mit Punkten zu belohnen, sollen dann die ersten zwölf Fahrer WM-Zähler erhalten.

Dieser Wunsch soll von den kleineren Teams ausgehen, die derzeit Probleme haben, im Rennen in die Punkte zu fahren, und meist nur um wertlose Positionen außerhalb der Top 10 kämpfen.

2024 machen die fünf Topteams im Grunde die Punkte unter sich aus, während die zweite Hälfte des Feldes hoffen muss, dass ein Fahrer vorne Probleme bekommt und einen Platz in den Top 10 liegen lässt.

Nach vier Saisonrennen und einem Sprint haben mit Williams, Sauber und Alpine noch drei Teams keinen einzigen Punkt auf dem Konto.

Das 2010 eingeführte Punktesystem mit 25 Punkten für den Sieger soll dabei zumindest im Spitzenfeld unangetastet bleiben. Erst ab Position acht würde sich die Verteilung ändern. Damit möchte man auch die Unterstützung der Spitzenteams bekommen, die bislang gegen eine Änderung des Punktesystems waren.

Bisher: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

Neu: 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1

Besprochen wird die Thematik beim Treffen der Formel-1-Kommission in Genf in der kommenden Woche, wo die Teams, die Formel 1 und die FIA zusammenkommen und diverse Problematiken bereden.

Zwar sollen nicht alle Teams einstimmig dafür sein, doch es würde schon eine Mehrheit von sechs Teams reichen, um das System in der kommenden Saison einzuführen.

Das Punktesystem in der Formel 1 wurde in ihrer Geschichte schon mehrfach verändert. Gab es zu Beginn etwa nur für die besten fünf Fahrer Punkte sowie viele Jahre lang Streichergebnisse, so wurde es immer wieder ausgeweitet.

Ab 2003 bekamen nicht mehr nur die ersten sechs Fahrer Punkte, sondern die Top 8 - mit zehn Zählern für den Grand-Prix-Sieger. 2010 wurde das aktuelle System mit 25 Punkten für den Sieger und Punkte für die Top 10 eingeführt. Die letzte Änderung kam 2019 mit dem Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde.

