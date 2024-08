McLaren-Boss Zak Brown: Wir brauchen Adrian Newey nicht!

Nicht nur der Fahrermarkt ist spannend vor der Formel-1-Saison 2025, sondern auch die Frage, wie die Zukunft von Adrian Newey aussieht. Denn der berühmte Designer wird nach seinem angekündigten Abschied von Red Bull praktisch von allen anderen Teams umworben. Nun aber steht fest: Zu McLaren wird Newey nicht zurückwechseln.

Das hat McLaren-Boss Zak Brown im Gespräch mit der BBC bestätigt, indem er sagte: "Wir werden Adrian nicht unter Vertrag nehmen."

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Adrian ist ein toller Freund und verfügt über enormes Talent. Sein Lebenslauf sucht seinesgleichen. Aber ich könnte nicht zufriedener sein mit allem, was wir schon haben."

Er sei überzeugt davon, McLaren werde auch ohne Newey erfolgreich sein, sagt Brown: "Wir können es schaffen. Wir wollen versuchen, mit dem bestehenden Team die Weltmeisterschaft zu gewinnen."

Zu verdanken sei das vor allem Teamchef Andrea Stella, der McLaren nach dem Abschied seines Vorgängers Andreas Seidl "teilweise neu aufgestellt" habe. "Andrea leistet tolle Arbeit, schweißt das Team zusammen. Und seither stehen wir wirklich unter Strom, auch wenn wir zwischendurch ein paar Stolpersteine mitgenommen haben", meint Brown.

Tatsächlich erweist sich McLaren in der Formel-1-Saison 2024 als erster Verfolger von Red Bull und hat bereits mit beiden Fahrern jeweils einen Grand Prix gewonnen. "Das wird noch spannend", sagt Brown mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf. "Uns steht ein Schlagabtausch bevor, und zwar zwischen vier Teams. Da wird es epische Duelle geben. Denn im Prinzip kommen an jeder Strecke acht Fahrer in Frage für den Sieg."

Newey als Weltmeister-Macher in der Formel 1

Als Newey noch für McLaren gearbeitet hat, war das nicht immer so: Der Designspezialist aus England hatte unter anderem die Silberpfeile entworfen, mit denen Mika Häkkinen in den Jahren 1998 und 1999 Formel-1-Weltmeister wurde. Davor hatte Newey für Williams ebenso WM-Autos entwickelt wie später für Red Bull. Das macht Newey zum erfolgreichsten Designer der Formel-1-Historie.

Wohin es ihn nach seiner Zeit bei Red Bull zieht, das ist noch offen. Newey liegen jedoch mehrere Angebote vor, darunter auch eines von Aston Martin . Mit einer Verkündung ist aber wohl frühestens im September 2024 zu rechnen, wenn eine Red-Bull-Frist für Newey abläuft.