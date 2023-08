Zak Brown: McLaren-Krise war nie so schlimm wie 2017

McLaren-CEO Zak Brown sagt, dass die öffentliche Kritik von Lando Norris an seinem Formel-1-Auto für 2023 nur dazu diente, das Team zu motivieren, während es ein Programm zur Verbesserung der Performance einleitete. McLaren hatte seine Ziele für die Saison 2023 mit einem Auto, das über zu viel Luftwiderstand verfügte, zunächst verfehlt, was zu erheblichen Veränderungen innerhalb der Organisation unter der Leitung des neuen Teamchefs Andrea Stella führte.

Die ersten Früchte von Stellas überarbeiteter technischer Struktur wurden in den letzten Rennen vor der Sommerpause auf die Strecke gebracht und brachten Norris zwei Podestplätze ein, während sein Rookie-Teamkollege Oscar Piastri im Samstagssprint des Grand Prix von Belgien Zweiter wurde.

Doch während Norris vor der Einführung der B-Spezifikation die Mängel des MCL60 offen angesprochen hatte und auch danach noch feststellte, dass das Auto in langsamen Kurven "ziemlich schrecklich" zu fahren sei, weist Brown die Behauptung zurück, dass die Kommentare seines Fahrers für die Mannschaft aus Woking demotivierend gewesen seien.

"Nein, wir sind alle motiviert", sagt Brown in einem Interview mit Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com innerhalb des Motorsport Networks. "Wir freuen uns zusammen, wir sind zusammen mürrisch. Wenn er also einen Kommentar abgibt, ist das konsequent und motivierend."

"Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir kämpfen hart. Wenn man sich ansieht, wie schlecht die Saison begonnen hat, war das schon hart. Unter der Oberfläche wussten wir, dass wir im Windkanal eine großartige Entwicklung verzeichnen konnten."

"Es war also so, als ob wir zu Beginn des Jahres in der Öffentlichkeit eine Niederlage einstecken mussten, während wir wussten, dass es unter der Oberfläche eigentlich ganz gut lief. Und das Team hat das sehr gut gemeistert. Also sind wir motiviert."

McLarens Einbruch zu Beginn des Jahres 2023, in dem das Team nur sporadisch in den Top 10 landete und in nur drei der ersten acht Rennen Punkte holte, war immer noch weit entfernt von seinem Tiefpunkt 2017, als es mit nicht konkurrenzfähigen Honda-Aggregaten kämpfte.

Brown erkannte während der Saison 2022, dass sich etwas ändern musste, um zu verhindern, dass das Team im Mittelfeld stagniert. Allerdings war es da bereits zu spät, um das Schiff vor dem Start der Saison 2023 wieder aufzurichten, denn McLaren gab bei der Saisoneröffnung zu, dass es hinter der Kurve war, wo es sein sollte.

"Es ist nie so weit gekommen. 2017 war hier [zeigt auf den Boden] und 2021 ungefähr dort [irgendwo in der Mitte]", fügt Brown hinzu. "Wir sind nie wieder da runtergekommen. Wir sind einfach auf eine Bodenwelle gestoßen, und das habe ich letztes Jahr gespürt."

"Das sind Dinge, die ich in der zweiten Hälfte des letzten Jahres erkannt habe. Ich hatte intern einige Gespräche darüber, warum wir an Schwung verlieren, wir stagnieren, was in der Formel 1 bedeutet, dass wir uns zurückentwickeln."

"Es wäre sinnlos gewesen, den Start hochzujubeln, wenn wir gewusst hätten, was wir 30 Tage später sehen würden, also waren wir einfach transparent, weil unsere Daten zeigten, dass wir nicht da waren, wo wir sein mussten."

"Wir wussten, dass Änderungen in Arbeit waren, und dann sagten uns die Daten, dass die Dinge in Österreich und Silverstone besser werden würden, und das haben sie auch. Das hat uns viel Vertrauen gegeben, dass das, was wir in den Daten sehen, mit der Strecke korreliert, egal ob es gute oder schlechte Daten sind."

McLarens Wiederaufstieg hat das Team vor der zweiten Saisonhälfte auf einen komfortablen fünften Tabellenplatz in der Konstrukteurs-WM gebracht, nachdem es an den vergangenen vier Rennwochenenden Ferrari, Mercedes und Aston Martin herausfordern konnte.

Das Team konzentriert sich jetzt auf die Entwicklung eines Flügelpakets mit geringem Luftwiderstand, um in Monza konkurrenzfähiger zu sein, nachdem es in Spa um die Höchstgeschwindigkeit gekämpft hatte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.