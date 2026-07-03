Zak Brown "optimistisch": McLaren gewinnt dieses Jahr noch Rennen

Laut Zak Brown darf McLaren in dieser Saison noch mit Grand-Prix-Siegen rechnen. Das betont der Geschäftsführer von McLaren Racing in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Großbritannien, dem Heimrennen des amtierenden Weltmeisters Lando Norris. Für den Champion steht 2026 bislang nur ein Sprintsieg in Miami zu Buche.

"Ich denke, wir werden dieses Jahr Rennen gewinnen, also bin ich für die Zukunft recht optimistisch", so seine Worte. Dabei antwortet Brown hier auf eine Frage zur Performance des Teams in Österreich. Beide McLaren-Piloten hatten am Wochenende in der Steiermark mit hohem Reifenverschleiß zu kämpfen und konnten mit Mercedes und Red Bull am Sonntag nicht mithalten.

"Dieses Wochenende haben wir kaum neue Entwicklungen für das Auto dabei", erklärt Brown. "Da kommen zukünftig ein paar Sachen, aber man muss schon sagen, dass Ferrari [in dieser Hinsicht] einen herausragenden Job macht."

Auch Red Bull und Mercedes lobt Brown in seinen Aussagen. Die Schlussfolgerung des CEOs: "Wir haben noch etwas Arbeit vor uns, [aber] wir werden aufholen."

Auf einen Zeitplan für mögliche Rennsiege will sich Brown allerdings nicht festlegen: "Bei den nächsten Rennen werden wir einen Schritt nach vorne machen", erklärt der Geschäftsführer.

"Du weißt halt nicht, was die Konkurrenz machen wird. [Frederic Vasseur] hat jedes Wochenende Upgrades für sein Auto parat, und bislang haben die einen fantastischen Job abgeliefert. Das zeigt, was du erreichen kannst."

"Ich würde gerne glauben", so Brown, "dass wir rund um die Sommerpause vorne mitspielen werden, aber ich denke nicht, dass das streckenspezifisch sein wird."

Auf die Frage, wo die größte Schwachstelle der Papaya-Boliden derzeit liegt, antwortet Brown: "Uns fehlen einfach insgesamt der Grip und etwas Downforce. Heute war das Auto für die Jungs etwas schwierig zu fahren."

"Oscar ist manchmal [das Heck] ausgebrochen, und dasselbe gilt für Lando. Wir müssen das Auto also fahrbarer machen. Zudem müssen wir weiterhin lernen, wie man die Power-Unit optimiert. Da bleibt für uns und den Sport eine große Lernkurve, wie du das, was du hast, am besten optimierst. Schließlich sind die Power-Units in der Art, wie sie ihre Leistung abgeben, recht speziell."

Gerade die Motoren sorgen bei McLaren für zahlreiche Gerüchte. So hat Brown des Öfteren betont, dass man als Team der Idee eigener Motoren alles andere als abgeneigt wäre. Fraglich bleibt, welche Parameter das nächste Reglement konkret vorgeben wird. Momentan steht eine mögliche Rückkehr der V8-Motoren mit einem kleineren Hybridanteil im Raum.

Brown betont in der offiziellen Pressekonferenz außerdem, dass McLaren bisher noch mit dem alten Mercedes-Motor fährt. Auch das Upgrade der Power-Unit könnte für die Performance im Laufe des Jahres eine wichtige Rolle spielen.

In der Konstrukteurs-WM liegt McLaren vor dem Grand Prix in Silverstone auf dem dritten Rang. Letztes Jahr konnte der in Woking beheimatete Rennstall zum ersten Mal seit 1998 beide Weltmeisterschaften gewinnen.