Zak Brown: Oscar Piastri kann Lando Norris herausfordern

Audio-Player laden

"Man merkt bei ihm gar nicht, dass es sein Heim-Grand-Prix ist", sagt McLaren-Geschäftsführer Zak Brown über seinen Piloten Oscar Piastri und meint das mit allem Respekt. Denn der 21-Jährige Rookie lässt sich in Melbourne nicht davon anstecken, dass er in seinem erst dritten Formel-1-Rennen die Hoffnungen einer Nation auf den Schultern trägt.

"An der Strecke merkt man deutlich, dass es eine Oscar-Manie gibt", findet Brown, "aber bei ihm kann man nicht wirklich einen Unterschied zwischen hier, Saudi-Arabien oder Bahrain feststellen".

Das zeigt Brown, dass Piastri "ein sehr reifer 21-Jähriger" ist. "Und ich denke, das ist es, was ihn zu einem wirklich guten Grand-Prix-Fahrer machen wird, seine Konzentration und seine Ruhe."

Piastri hatte bei McLaren einen schwierigen Start in die Formel-1-Karriere. Das Auto war an den ersten beiden Wochenenden nicht gut genug für Punkte, trotzdem konnte er auf sich aufmerksam machen, in dem er in Dschidda seinen hochangesehenen Teamkollegen Lando Norris in Qualifying und Rennen schlagen konnte. "Bisher schlägt er sich gut", lobt Brown.

Das ist auch für McLaren gut, nachdem Landsmann Daniel Ricciardo in den vergangenen beiden Jahren nicht mit Norris mithalten konnte. Dabei wünsche sich McLaren zwei Fahrer, die sich gegenseitig pushen, wie der Geschäftsführer sagt. Und das könnte das Team 2023 durchaus vorfinden.

Und um an die Spitze zu kommen, dafür sind laut Brown auch zwei gute Fahrer von entscheidender Bedeutung. "Und ich denke, das haben wir."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.