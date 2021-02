Zak Brown: "Unrealistisch", McLaren 2021 im WM-Kampf zu erwarten

In der vergangenen Formel-1-Saison setzte sich McLaren mit dem dritten Platz in der Hersteller-WM als stärkstes Mittelfeld-Team knapp gegen Racing Point (mittlerweile Aston Martin) durch. 2021 werden beide mit derselben Antriebseinheit an den Start gehen, denn auch McLaren fährt ab sofort mit Mercedes-Motoren.

Dass man sich deshalb vor allem mit Aston Martin messen will, sei aber nicht der Fall, betont McLaren-CEO Zak Brown: "Wir werden alle Konkurrenten im Auge behalten. Ich denke, es wäre naiv, irgendeinen von ihnen zu unterschätzen."

"Alle waren so eng zusammen im vergangenen Jahr. Unser Ziel ist es, die Lücke nach vorn zu schließen. Wir konzentrieren uns nicht auf ein bestimmtes Team oder darauf, wer welche Power-Unit fährt, wer das beste Kundenteam ist. Wir haben ein klares Ziel, und das ist, die Lücke zur Spitze zu reduzieren", sagt Brown.

McLaren MCL35M 1 / 7 Foto: McLaren So sieht er aus, der neue McLaren MCL35M für die Formel-1-Saison 2021! Auf den folgenden Bildern stellen wir das Fahrzeug im Detail vor. McLaren MCL35M 2 / 7 Foto: McLaren Das Farbdesign des McLaren MCL35M orientiert sich am Vorjahresauto MCL35. Der Zusatz "M" steht für Mercedes, den neuen Antriebspartner des Teams. Im Heck arbeitet nun also der aktuell (vermutlich) beste Formel-1-Motor. McLaren MCL35M 3 / 7 Foto: McLaren Apropos: Den Mercedes-Stern sucht man auf dem McLaren MCL35M vergebens. Der Grund: McLaren ist ein reines Kundenteam. Das Branding des Formel-1-Autos mit dem Mercedes-Logo ist nicht Teil des Deals und findet deshalb auch nicht statt. McLaren MCL35M 4 / 7 Foto: McLaren Apropos: Den Mercedes-Stern sucht man auf dem McLaren MCL35M vergebens. Der Grund: McLaren ist ein reines Kundenteam. Das Branding des Formel-1-Autos mit dem Mercedes-Logo ist nicht Teil des Deals und findet deshalb auch nicht Auffällig ist außerdem die erneut recht leere Motorhaube: Ein sehr prominenter Werbeplatz auf dem McLaren MCL35M präsentiert sich fast komplett ohne Sponsorenlogos, sondern im McLaren-Orange ("Papaya").. McLaren MCL35M 5 / 7 Foto: McLaren Dafür hat sich im Cockpit etwas getan: Carlos Sainz hat McLaren in Richtung Ferrari verlassen. Neuer Teamkollege von Lando Norris ist daher Daniel Ricciardo, der zuletzt für Renault aktiv war. Norris und Ricciardo fahren erstmals mit Mercedes-Power. McLaren MCL35M 6 / 7 Foto: McLaren Der McLaren MCL35M unterscheidet sich äußerlich vor allem an der Frontpartie stark von seinem Vorgänger. Die "Knollennase" gibt es nicht mehr, dafür eine rundliche Nase im Mercedes-Stil. Unterhalb der Nase sind zusätzliche Luftleitbleche dazugekommen. McLaren MCL35M 7 / 7 Foto: McLaren Aus der Vogelperspektive ist außerdem eine neue Kontur bei den Seitenkästen zu erkennen, wahrscheinlich aufgrund des Antriebswechsels von Renault zu Mercedes. Gut erkennbar sind auch die nun deutlich komplexeren Bargeboards vor den Seitenkästen.

McLaren im Kampf um die Weltmeisterschaft zu erwarten, bezeichnet er aber als "unrealistisch" - auch vor dem Hintergrund, dass 2021 die erste Saison mit dem neuen Antrieb sein wird, nachdem man sich Ende vergangenen Jahres von Renault trennte.

"Unser Ziel muss es sein, die Lücke nach vorn zu schließen, zu Mercedes, von denen wir erwarten, dass sie auch 2021 das stärkste Team sein werden", so Brown. "Die Regeln haben sich nicht stark verändert, daher denke ich nicht, dass sich 2021 von 2020 sehr unterscheiden wird - außer dass das Feld wohl noch enger zusammenrücken wird."

Der US-Amerikaner erinnert sich: "Wir kamen 2020 nach Abu Dhabi mit der Möglichkeit, in der WM Dritter, Vierter oder Fünfter zu werden. Es war also damals schon eng. Alles, was wir tun können, ist zu schauen, wer das schnellste Team ist und diese Lücke zu schließen. Um eine Prognose abzugeben, sind alle zu konkurrenzfähig."

