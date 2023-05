Zak Brown: Warum Andrea Stella der perfekte McLaren-Teamchef ist

Andrea Stella ist mittlerweile im fünftem Monat Teamchef bei McLaren, nachdem Andreas Seidl das britische Traditionsteam zum Ende der vergangenen Saison verlassen hat, um CEO bei Sauber zu werden und die Übernahme von Audi 2026 vorzubereiten.

Neben Lando Norris ist auch McLaren-CEO Zak Brown angetan vom Führungswechsel verbunden mit einer neuen technischen Struktur in Woking, da Stella mit seiner jahrelangen Erfahrung als Ingenieur auch technisches Know-how in die Teamchefrolle einbringen kann.

"Ich würde sagen, wir haben die Organisation optimiert und die Rollen klar verteilt", so Brown. "Am Ende des letzten Jahres, in der zweiten Jahreshälfte, war ich mit den Fortschritten, die wir gemacht haben, nicht zufrieden. Als ich dann die Möglichkeit bekam, Andrea Stella als Teamchef einzusetzen, und er ist sehr technisch, war das ein Schritt, mit dem ich sehr zufrieden war."

Brown: Andrea macht einen "Stella-Job"

"Als Erstes habe ich ihn gebeten, sich anzusehen, warum wir uns nicht so schnell entwickeln, wie ich es für richtig hielt. Er stellte fest, dass wir strukturell nicht optimal aufgestellt waren, und so machten wir uns daran, herauszufinden, wie die optimale Struktur aussehen würde, und dann füllten wir das Organigramm aus. Und es gab einige Änderungen, die wir vornehmen wollten, um die neue Struktur zu optimieren."

"Es gibt also eine Menge Energie und Klarheit innerhalb des McLaren Technology Centers. Andrea macht einen ausgezeichneten Job, oder wie jemand vorhin zu mir sagte, einen 'Stella'-Job und ich bin sehr, sehr zufrieden", sagt der McLaren-CEO.

Raus aus der Krise: Wie lange braucht McLaren noch?

Die wirklichen Fortschritte der neuen Führungsebene sowie der neuen technischen Struktur des Teams werden wohl dennoch frühestens 2024 spürbar sein, wenn auch der neu gebaute Windkanal von McLaren zum Einsatz kommt. Aktuell steht das Team jedoch immer noch nicht gut dar, was die reine Pace des Autos angeht, obwohl man in der WM-Wertung auf Rang fünf und damit unter anderem vor Alpine liegt.

"Ich denke, der langsame Start dieses Jahr ist das, was ich Ende letzten Jahres zu sehen begann", meint Brown. "Und deshalb haben wir beim Launch auch gesagt, dass wir nicht dort sein werden, wo wir sein wollen. Und ich denke, dass die Verbesserungen, die jetzt kommen werden, die Arbeit der neuen Struktur zeigen, die wir eingerichtet haben und die sich hoffentlich im Laufe des Jahres weiterentwickeln wird."

