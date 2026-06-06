Zak deutet an: McLaren könnte eigene Motoren bauen

Zak Brown schließt einen eigenen Motor für McLaren in Zukunft nicht aus. "Immer dann, wenn ein neues Reglement auf dem Plan steht, werden wir uns damit beschäftigen und sehen, ob uns das technisch reizt", erklärt der CEO von McLaren Racing.

"Macht sowas finanziell Sinn? Ich denke, wir werden uns damit beschäftigen, wenn es soweit ist."

Dennoch betont Brown eindeutig: "Derzeit sind wir mit Mercedes sehr zufrieden und planen, mit ihnen weiterhin zu arbeiten."

Auf die Nachfrage, ob man seitens McLaren nicht an den Diskussionen zum neuen Motorenreglement teilnimmt, erklärt der Vorstandsvorsitzende: "Nun, wir sind kein Hersteller. Wir haben in der Power-Unit-Group also keinen Sitz. Jetzt können wir nur abwarten, wie das Reglement am Ende aussehen wird."

"Und wenn wir [das Reglement] interessant finden, dann werden wir darauf vielleicht einen Blick werfen. Aber bis dahin wisst ihr so viel über die Zukunft wie wir. Ich denke also, es wäre aktuell nur ablenkend, sich auf irgendetwas anderes als das Hier und Jetzt zu fokussieren und darauf, wo wir in Zukunft hinwollen."

Für 2030 oder 2031 stehen derzeit V8-Motoren auf dem Plan. In Monaco hat nicht zuletzt Audi-CEO Gernot Döllner betont, dass sich der Automobilkonzern trotz seines Fokus auf Nachhaltigkeit nicht gegen diese Idee stellen würde. Auf die Frage, was Brown von den bisherigen Plänen hält und was Mercedes bisher dazu kommuniziert hat, sagt der CEO:

"Letztlich müssen wir uns bei der Technik an [Mercedes] wenden. Aber alles, was wir bisher von unserem Präsidenten gehört haben, also über den V8, den größeren Verbrenner, den richtigen Treibstoff, eine kleinere Batterie, das Thema Hybrid oder den Sound - das klingt alles gut."

"Viel mehr technisches Verständnis habe ich dazu nicht. Aber es klingt so, als wäre es die richtige Richtung."

Zwar konnte McLaren als Kundenteam 2025 beide Weltmeisterschaften einfahren, doch zeigte man sich Anfang des Jahres von der aktuellen Konstellation alles andere als begeistert.

Schließlich empfand man im Vergleich zum Werksteam von Mercedes einen technischen Nachteil in puncto Energiemanagement. Beim Indy 500 hatte Brown angemerkt, dass man unter den richtigen finanziellen Bedingungen über einen eigenen Motor nachdenken würde.

Derweil plant Mercedes angeblich, in der kommenden Motoren-Formel nur noch zwei Kundenteams zu beliefern. Aktuell fahren neben dem Werksteam McLaren, Williams und Alpine mit Motoren aus Brixworth. Basierend auf diesem Gerücht wurde Brown in Monaco zum Thema befragt.