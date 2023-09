Zandvoort-Punkte lassen hoffen: Geht der Williams jetzt auf allen Strecken?

Kann das Williams-Formel-1-Team acht Rennen vor Schluss seinen siebten Platz in der Weltmeisterschaft halten? Wenn, wie Teamchef James Vowles andeutet, der FW45 kein "One-Trick-Pony" mehr ist und auf Strecken, die nicht von langen Geraden dominiert werden, in die Punkteränge fahren kann, dann ist das durchaus möglich.

Williams hat derzeit 21 Punkte, vor Haas mit 11, Alfa Romeo mit 10 und AlphaTauri mit 3 Punkten. Ein zufälliges nasses Rennen oder ein Rennen mit vielen Ausfällen könnte die Dinge ändern, aber im Moment befindet sich das Team aus Grove in einer starken Position, auch wenn Alex Albon die ganze Arbeit macht und Logan Sargeant bisher nicht punkten konnte.

Bezeichnenderweise hat das Team die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die dem Auto eigentlich immer liegen sollten, gut genutzt. Albon fuhr in Montreal und Monza solide siebte Plätze ein, in Silverstone wurde er Achter und beim Saisonauftakt in Bahrain Zehnter. Allerdings war es Albons achter Platz in Zandvoort, der zeigte, dass das Auto auf allen Rennstrecken eine Gefahr für die Punkte sein kann.

Er war von Beginn des Wochenendes an schnell, belegte in den drei Trainingssitzungen die Plätze fünf, drei und sechs und wurde dann im Qualifying Vierter.

Das Rennen war eher eine Enttäuschung für das Team. Es war eine falsche Entscheidung, im anfänglichen Regen auf Slicks zu fahren, was Albon mit einem langen ersten Stint einigermaßen wettmachte. Er war auf dem Weg zum sechsten Platz, als er eine Runde zu spät zum Inters aufgerufen wurde, als es am Ende erneut regnete. Dennoch war der achte Platz ein ordentliches Ergebnis.

Vowles: Trotz Strategiefehler nicht enttäuscht

"Wie immer bei diesen Dingen neigt man dazu, gierig zu werden", sagt Vowles. "Wenn du mich vor dem Start gefragt hättest, ob du einen achten Platz willst? Ja, auf jeden Fall, den nehme ich, danke vielmals."

"Aber in Wirklichkeit waren wir Sechster im Rennen, weil wir uns von Alpine absetzen konnten. Und ohne den einsetzenden Regen und auch unter unserer Kontrolle, beim letzten Stopp, hätten wir eine bessere Entscheidung treffen können, der sechste Platz war dann für uns möglich."

"Und als Ergebnis geht man enttäuscht weg. Aber wenn ich einen Schritt zurücktrete, suche ich und wir als Team nach einer positiven Verbesserung, einer positiven Richtung, und die haben wir."

Reichen 21 Punkte für P7 in der Team-WM?

Vowles ist sich sicher, dass Zandvoort ein Zeichen dafür war, dass das Auto auf verschiedenen Strecken konkurrenzfähig sein kann: "Wir haben jetzt Strecken, die zeigen, dass wir nicht nur ein Ein-Trick-Pony sind, eine Reihe von Strecken, auf denen wir uns weiterentwickeln."

"Das wird in diesem Jahr nicht bei allen Rennen der Fall sein. Das ist mir klar. Aber es reicht, dass wir uns in der Meisterschaft auf den siebten Platz vorgearbeitet haben, der unumstritten ist. Jetzt werden wir darauf aufbauen und nach vorne schauen."

Das Wichtigste für Williams ist, dass das Team in der Lage war, auf den vermeintlich günstigen Strecken, wie zum Beispiel Monza, zu liefern. Mit anderen Worten: Man hat seine Chancen genutzt und sie umgesetzt.

"In Zandvoort ging es mir darum, sicherzustellen, dass wir auch auf anderen Strecken, vor allem mit hohem Abtrieb, in die Punkte fahren können. In Monza ging es darum, ob wir mit den Erwartungen umgehen können, die auf unseren Schultern lasten, dass wir hier mit dem Auto, das wir haben, Punkte holen sollten, und ob wir das schaffen."

"Ich denke, die Belohnung für den siebten Platz ist das, wo das Auto im besten Fall sein könnte. Und wie man gesehen hat, würde ich sogar behaupten, dass das Rennauto ein wenig davon entfernt war, aber wir sind zufrieden mit dem, was wir hätten erreichen können."

War Zandvoort auch nur windabhängig?

Performancechef Dave Robson bleibt vorsichtig, was die Aussichten des Autos auf einer Vielzahl von Rennstrecken angeht, räumt aber ein, dass das Wochenende in Zandvoort unerwartet stark war.

"Ich denke immer noch, dass wir ein natürliches Auf und Ab erleben werden, zum Teil, weil wir auf und ab gehen, und zum Teil, weil alle anderen auch dazu neigen, ein wenig auf und ab zu gehen", sagt er.

"Ich denke, Zandvoort war ein wenig überraschend. Aber es gab einige Anzeichen aus dem Vorjahr, als wir am Freitag und Samstag wirklich schlecht waren. Und als der Wind am Sonntag drehte, waren wir letztes Jahr eigentlich ganz gut."

Robson vermutet, dass das Team im Qualifying von Zandvoort auch deshalb so gut abgeschnitten hat, weil es einfach die richtigen Entscheidungen getroffen hat: "Vielleicht haben uns am Samstag die gemischten Bedingungen geholfen. Ich denke, der Samstag war ein bisschen wie das Qualifying in Spa mit George [Russell] vor ein paar Jahren, wo wir fast alles richtig gemacht haben, was bei diesen gemischten Bedingungen nicht oft der Fall ist."

"Es ist sehr leicht, Fehler zu machen, wie wir am nächsten Tag gezeigt haben. Aber am Samstag haben wir mit beiden Autos alles richtig gemacht, außerdem lief das Auto ziemlich gut."

Was Williams für den ganz großen Durchbruch noch fehlt

Die Herausforderung für Williams auf dem Weg ins Jahr 2024 und den FW46 besteht darin, den Abtrieb weiter zu erhöhen, ohne die Effizienz auf den Geraden zu verlieren, die in den letzten Jahren Trumpf war.

"Ich denke, es ist immer noch möglich", sagt Robson. "Das ist die Art von Entscheidung, die wir tagtäglich im Windkanal treffen müssen, wenn man etwas bekommt, das mehr Abtrieb liefert oder den Abtrieb auf eine Art und Weise liefert, von der man hofft, dass sie für die Fahrer nützlicher ist, aber es erhöht den Luftwiderstand. Das ist schwer zu sagen."

"Nicht zuletzt, weil wir von vor fünf oder sechs Jahren wissen, dass es verdammt schwierig ist, den zusätzlichen Luftwiderstand wieder loszuwerden, wenn er sich im Auto festgesetzt hat. Ich denke also, es ist möglich."

"Es ist ein gutes Zeichen, dass wir [in Monza] immer noch in Ordnung sind. Ich denke, dass Zandvoort immer noch etwas speziell ist, und ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Auto in Barcelona immer noch Schwierigkeiten haben würden. Es fehlt immer noch der Abtrieb im oberen Bereich. Aber ja, insgesamt wird es besser. Es wird brauchbarer und behält vor allem die Effizienz bei."

Volles Saisonfinale bietet noch viele Chancen

Die letzten acht Rennen des Jahres 2023 beinhalten drei Sprintrennen, zwei Stadtkursrennen, Reifentests am Freitag in Japan und Mexiko und natürlich die Möglichkeit, dass es an Orten wie Suzuka, Austin und Interlagos regnet.

Mit anderen Worten: Es wird eine Menge los sein, und ein Team wie Williams hat die Chance, gut zu punkten, wenn es an einem bestimmten Wochenende alles richtig macht.

"Das schafft einige Möglichkeiten", sagt Robson. "Gleichzeitig nimmt es uns aber auch die Möglichkeit, halbwegs anständige Tests durchzuführen. Aber ja, man könnte argumentieren, dass es für alle ein bisschen mehr Lärm in das System einbringt und somit neue Möglichkeiten schafft."

"Aber ich denke, um ehrlich zu sein, ist es ganz schön, einen ruhigen Freitag zu haben und tatsächlich etwas zu arbeiten. Denn in letzter Zeit hat es viel geregnet. Selbst wenn wir also eine normale Veranstaltung hatten, wurde sie oft unterbrochen. Es ist also schwierig."

Könnte Singapur nun auch zur Williams-Strecke werden?

Der Singapur-GP am kommenden Wochenende dürfte ein interessanter Test für Williams werden. Der Wegfall von vier engen Kurven und die Schaffung einer längeren Geraden werden nicht schaden, ebenso wenig wie der fehlende Wind, aber dennoch ist es eine Strecke mit hohem Abtrieb.

"Auf dem Papier sollte Singapur wahrscheinlich nicht großartig sein", sagt Robson. "Aber einige Änderungen an der Strecke könnten helfen. Außerdem ist es dort im Allgemeinen recht ruhig und windgeschützt, was ebenfalls hilfreich sein könnte. Ich denke also, dass wir auf allen verbleibenden Strecken eine vernünftige Mischung haben sollten, und wir müssen einfach alles gut umsetzen und etwas herausholen."

"Wir müssen also versuchen, die Punkte zu holen, die uns zur Verfügung stehen werden, wenn sie uns zur Verfügung stehen werden. Das Hauptaugenmerk liegt - nicht nur jetzt, sondern schon seit einiger Zeit - auf dem 24er-Auto, und ein Teil des Fokus liegt auch auf dem 25er- und 26er-Auto."

"Im Moment befinden wir uns in einem erbitterten Kampf um die Plätze 10, 9, 8 und 7. Ich möchte, dass das Team, die Mannschaft und auch ich selbst um die Plätze da oben kämpfen. Und das kann man nicht erreichen, indem man das, was man im Moment hat, ständig weiterentwickelt. Das geht nur, wenn man in die Zukunft denkt, und das ist mit Kosten verbunden, vielleicht sogar mit einem Jahr Rückschritt, um dann in der Zukunft wieder nach vorne zu gehen."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.