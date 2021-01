Fotostrecke: Zehn Formel-1-Rekorde, die 2020 gebrochen wurden

WM-Titel in Serie (Mercedes - 7) 1 / 10 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Zum siebten Mal in Folge gewann die Truppe um Toto Wolff in der Saison 2020 die Konstrukteurs-WM. Bereits 2019 hatte man mit Ferrari gleichgezogen. Die Scuderia war zwischen 1999 und 2004 sechsmal in Folge erfolgreich. Sieben in Serie sind eine neue Bestmarke.

Die meisten Siege (Lewis Hamilton - 95) 2 / 10 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Die 91 Siege von Michael Schumacher galten lange als Rekord für die Ewigkeit. Doch 2020 wurde "Schumi" von Hamilton überflügelt. Der Brite steht aktuell bei 95 Siegen. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht ...

Rennen bis zum ersten Sieg (Sergio Perez - 190) 3 / 10 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Diese Bestmarke wurde sogar mehr als deutlich übertroffen. Bislang musste kein Fahrer länger auf einen Formel-1-Sieg warten als Mark Webber. Beim Australier waren es damals 130 Starts. Da legte Perez bis zu seinem Sieg in Bahrain noch einmal satte 60 drauf!

Siege mit dem gleichen Team (Lewis Hamilton - 74) 4 / 10 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Auch hier hat der Brite "Schumi" überflügelt. Mit der Scuderia siegte Schumacher zwischen 1996 und 2006 insgesamt 72-mal. Lange Zeit einsame Spitze, doch nun ist Hamilton vorbeigezogen. Und auch diese Serie dürfte der Weltmeister noch weiter ausbauen.

Grand-Prix-Starts (Kimi Räikkönen - 329) 5 / 10 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images 322-mal ging Rubens Barrichello bei einem Formel-1-Rennen an den Start. 2020 konnte Kimi Räikkönen diesen Rekord brechen. Übrigens: Auch Rückkehrer Fernando Alonso wird 2021 vorbeiziehen. Der Spanier steht aktuell bei 311 Starts.

Meiste Podestplätze (Lewis Hamilton - 165) 6 / 10 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Und noch ein "Rekord für die Ewigkeit" weniger. 155-mal stand Michael Schumacher in der Formel 1 auf dem Podium. 14 Podestplätze in der vergangenen Saison sorgten dafür, dass Hamilton auch in dieser Kategorie vorbeiziehen konnte.

Schnellste Qualifyingrunde (Valtteri Bottas - 53.377 Sekunden) 7 / 10 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Das alternative Layout in Bahrain machte es möglich. Den alten Rekord von Niki Lauda (58,79 Sekunden), aufgestellt 1974 in Dijon, konnte Bottas um mehr als fünf Sekunden unterbieten. Im Rennen setzte George Russell (55.404) eine neue Bestmarke.

Rennen in Folge in den Punkten (Lewis Hamilton - 48) 8 / 10 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Der Weltmeister hielt hier mit 33 Rennen in Serie in den Top 10 zwischen 2016 und 2018 bereits zuvor den Rekord. 2020 packte er noch einmal etwas drauf. Die neue Serie endete erst in Bahrain, wo Hamilton wegen einer Coronainfektion nicht fahren konnte.

Rennen in Folge angeführt (Mercedes - 39) 9 / 10 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Die alte Bestmarke stammte noch aus den 90er-Jahren. Zwischen 1995 und 1997 führte Williams bei 31 Rennen in Serie. 2020 legte Mercedes nach - und zwar deutlich. Die Serie endete erst beim Saisonfinale in Abu Dhabi, wo Max Verstappen von der ersten bis zur letzten Runde führte.