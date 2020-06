Zehn Formel-1-Rekorde, die in der Saison 2020 fallen könnten

Rennsiege (Michael Schumacher - 91) 1 / 10 Foto: Ferrari Media Center Lewis Hamilton steht aktuell bei 84 Triumphen. Bei sieben Saisonsiegen in 2020 könnte er mit "Schumi" gleichziehen, bei acht könnte er ihn sogar überflügeln. Das wird am Ende aber natürlich auch davon abhängen, wie viele Rennen in diesem Jahr letztendlich überhaupt gefahren werden.

Jüngster Weltmeister (Sebastian Vettel - 23 Jahre, 4 Monate, 11 Tage) 2 / 10 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images Für Max Verstappen ist 2020 das letzte Jahr, in dem er den Deutschen als jüngsten Weltmeister aller Zeiten ablösen kann. Theoretisch könnten das übrigens - rein dem Alter nach - auch Charles Leclerc, Lando Norris, Lance Stroll und George Russell.

Rennen in Folge in den Punkten (Lewis Hamilton - 33) 3 / 10 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Eine der am leichtesten zu knackenden Bestmarken, denn Hamilton steht bereits bei 33 Rennen in Serie! Seit Silverstone 2018 war er immer in den Punkten. Beendet er auch den Saisonauftakt 2020 in den Top 10, würde er den Bestwert auf 34 nach oben schrauben. Machbar.

WM-Titel in Serie (Ferrari/Mercedes - 6) 4 / 10 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Nein, hier geht es dieses Mal nicht um Hamilton selbst, sondern um sein Team. 2019 stellte Mercedes den Ferrari-Rekord aus den Jahren 1999 bis 2004 ein. Gewinnen die Silberpfeile auch 2020 die Konstrukteurs-WM, wäre es der siebte Titel in Serie. Das schaffte bislang noch niemand!

Rennstarts (Rubens Barrichello - 323) 5 / 10 Foto: Rainer W. Schlegelmilch Eigentlich hätte Kimi Räikkönen (312 Starts) diesen Rekord 2020 wohl locker geknackt. Doch Corona hat auch hier alles durcheinandergebracht. Jetzt wird es darauf ankommen, wie viele Rennen noch gefahren werden. Für eine neue Bestmarke bräuchte der Finne mindestens zwölf.

Podestplätze (Michael Schumacher - 155) 6 / 10 Foto: LAT Images Noch ein Rekord, den Lewis Hamilton "Schumi" abluchsen könnte - und wohl auch wird. Er steht aktuell bei 151 Besuchen auf dem Treppchen. Fünf weitere sollten 2020 im Silberpfeil - selbst bei einer verkürzten Saison - eigentlich locker machbar sein.

Rennen bis zum ersten Sieg (Mark Webber - 130) 7 / 10 Foto: Sutton Images Sollte dieser Rekord fallen, wäre es dagegen eine Überraschung. Romain Grosjean (164 Starts) und Sergio Perez (176) würden Webber hier theoretisch zwar locker ablösen. Doch wie realistisch ist ein Sieg von Racing Point oder gar Haas in der Saison 2020 ...?

Spätester Auftakt (1951 - 27. Mai) 8 / 10 Foto: LAT Images Diesen Rekord hat die Saison 2020 bereits sicher. Wenn die Lichter der Ampel in Spielberg am 5. Juli erstmals ausgehen, wird es der späteste Start in eine Formel-1-Saison aller Zeiten sein. Eine Bestmarke, auf die wir aber wohl alle gerne verzichtet hätten ...

Pole-Positions (Lewis Hamilton - 88) 9 / 10 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Auch hier kann man davon ausgehen, dass der Weltmeister seinen Bestwert weiter ausbauen wird. In einem "normalen" Jahr hätte er vielleicht sogar schon die 100er-Marke angreifen können. Das wird in der verkürzten Saison natürlich deutlich schwieriger.