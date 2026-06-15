Zehn-Sekunden-Strafe! Franco Colapinto rutscht in Barcelona zurück

Der Große Preis von Barcelona endete für Franco Colapinto mit einer nachträglichen Zeitstrafe. Der Fahrer des Alpine-F1-Team wurde aufgrund eines Verstoßes unter gelber Flagge, um zehn Sekunden zurückversetzt und fiel dadurch auch in der End-Ergebnisliste zurück.

Colapinto hatte den Barcelona-Grand-Prix zunächst auf einer starken Position acht beendet. Er lag damit vor seinem Teamkollegen Pierre Gasly, somit waren beide Alpine in den Punkterängen.

Nach Rennende wurde das Verhalten des Argentiniers jedoch von den Rennkommissaren untersucht. In Runde 40 wurde von Fernando Alonso eine Gelbphase ausgelöst, Grund dafür war ein vermutlich ein Batterie-Problem en seinem Aston Martin.

Colapinto äußert sich zum Rennverlauf

Vor der verhängten Strafe sagte Colapinto: "Es war ein sehr gutes Rennen, sehr solide. Als Team haben wir gezeigt, dass wir wirklich stark waren und ein schwieriges Ergebnis gedreht haben. Ich denke, insgesamt ist es positiv, es war ein viel stärkerer Renntag."

"Mit vollem Tank haben wir gezeigt, dass wir besser waren. Wir arbeiten weiter und versuchen, uns für die nächsten Rennen zu verbessern, da wir sehen, dass sich das Auto nicht gut anfühlt und wir viele Dinge verbessern und verstehen müssen", so der Argentinier weiter.

Entscheidung erst nach Rennende

Nach Rennende kam die Rennleitung zu dem Schluss, dass sich Colapinto, während der Gelb-Phase falsch verhalten hatte. In der Begründung der Stewards heißt es: "Die Kommissare stellen fest, dass der Fahrer von Auto 43 die Geschwindigkeit vor der Einfahrt in die Zone mit der einzelnen gelben Flagge leicht reduzierte, aber im relevanten Sektor der gelben Flagge die Geschwindigkeit nicht erkennbar verringerte."

"Die Kommissare erkennen an, dass der Fahrer auf die gelbe Flagge reagiert hat, halten die Reaktion jedoch nicht für ausreichend, um das Reglement zu erfüllen. Daher wird eine Strafe am unteren Ende der geltenden Strafskala verhängt", so die Erläuterung weiter.

Rückversetzung im Klassement und Superlizenz-Strafe

Durch die verhängte Strafe verlor Colapinto zwei Positionen im Endklassement und wichtige Punkte für das Team. Alpine befindet sich nun, nach der Korrektur des Ergebnisses, auf Platz fünf der Konstrukteurswertung, zwischen Red Bull und den Racing Bulls.

Zusätzlich erhielt Colapinto für sein Vergehen einen Strafpunkt auf seiner Superlizenz, womit sein Strafpunkte-Konto in den vergangenen zwölf Monaten auf zwei Punkte ansteigt.