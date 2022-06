Zhou beschreibt Save im Monaco-Rennen als "ziemlich beängstigend"

Audio-Player laden

Für Alfa-Romeo-Pilot Guanyu Zhou begann der Grand Prix von Monaco trotz des letzten Startplatzes vielversprechend: Der Formel-1-Rookie konnte sich in der Anfangsphase bis auf Platz 14 verbessern, auch dank der Fehler der anderen.

Nach der Unterbrechung des Rennens durch die rote Flagge wegen Mick Schumachers Unfall fiel Zhou jedoch auf Platz 16 zurück und hing hinter Yuki Tsunoda im AlphaTauri fest. Ausgangs des Tunnels war er nah genug dran, um einen Versuch zu starten, und zog nach links, doch sein Alfa Romeo brach aus.

Zhou schaffte es zwar mit Bravour, das Auto abzufangen und einen Unfall zu vermeiden. Doch Tsunoda blieb vorn und auch Nicholas Latifi schlüpfte durch. Am Teamfunk gestand Zhou: "Nach dieser Aktion brauche ich eine neue Unterhose!"

Nach dem Rennen erklärte der Chinese: "Das war wahrscheinlich eine der engsten Runden hinter Yuki. Ich versuchte es innen, aber leider hat er sich in letzter Sekunde bewegt und ich musste ausweichen. Da bin ich auf eine feuchte Stelle geraten und versuchte nur noch, das Auto auf der Strecke zu halten."

Über den Save selbst sagte der Rookie: "Im Cockpit war es nicht so cool, es war ziemlich beängstigend, ein grenzwertiger Moment. Aber es wird schön sein, sich die Aufzeichnung anzusehen." Einen Clip davon teilte er anschließend auf Twitter.

Dass er durch den Fehler einen Platz an Latifi verlor, war für Zhou am Ende nicht wirklich wichtig, da "ich zumindest versucht habe, eine Position zu gewinnen". Für den 23-Jährigen war er das erste Mal mit einem Formel-1-Aurto in Monaco, nachdem er den Stadtkurs zuvor nur in der Formel 2 ausprobiert hatte.

Er gab zu, dass es "sehr anders" war, ein Formel-1-Auto auf der Strecke zu steuern, und dass es wichtig war, Erfahrung und Vertrauen aufzubauen. "Das hat ein bisschen gefehlt, aber natürlich war es unglücklich, als Letzte zu starten. Das lag an der roten Flagge gestern, wegen der wir keine Rundenzeit gefahren sind."

"Es war ein hartes Rennen, ich denke, eines der härtesten. Aber wir haben alle möglichen Bedingungen erlebt. Ich denke, dass normale Rennstrecken im Nassen jetzt ein bisschen besser zu bewältigen sind, nachdem wir Monaco erlebt haben", meint Zhou.

