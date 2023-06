Zhou: Frühe Verpflichtung von James Key eine positive Überraschung

Für Guanyu Zhou ist Saubers Verpflichtung von James Key eine Überraschung - aber eine positive, wie der Chinese sagt. Key wurde nach dem schwachen Saisonstart von McLaren als deren Technikchef entlassen und wird sich in gleicher Rolle ab September dem Alfa-Romeo-Rennstall anschließen, für den er bereits zwischen 2010 und 2012 gearbeitet hat.

"Ich war natürlich ein bisschen überrascht. Ich wusste, dass sich die Dinge innerhalb des Teams auf dem Weg zu 2026 ein wenig ändern würden. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht", sagt Zhou.

2023 wird die letzte Saison unter dem Banner von Alfa Romeo sein, bevor der Schweizer Sauber-Rennstall ab 2026 als offizielles Werksteam von Audi auftreten wird. Der neue Geschäftsführer Andreas Seidl bastelt bereits an der Übernahme und hat nun unter anderem bei Key zugegriffen, den er aus seinen Tagen als Teamchef bei McLaren kennt.

"Ich denke, Andreas versucht, ein Team aufzubauen, das auf die Ankunft von Audi vorbereitet ist", sagt Zhou und betont: "Ich bin zufrieden mit dem, was Andreas unternimmt. Und ich habe das Gefühl, dass er ein guter Mann ist, der weiß, was er zum Besten für das Team tut."

"Von meiner Seite aus hoffe ich, dass James zum Team kommt und uns ein paar andere Ideen gibt, damit wir weiterarbeiten und zum Ende der Saison sogar einen weiteren Schritt nach vorne machen können." Key wird dabei den bisherigen Technikchef Jan Monchaux ersetzen, der bereits freigestellt wurde.

Auch Teamkollege Valtteri Bottas freut sich bereits auf die Ankunft des neuen Technikchefs: "James ist im Team natürlich immer willkommen. Er besitzt eine Menge Erfahrung aus vielen Teams und war auch schon in vielen unterschiedlichen Situationen", sagt der Finne. "Er wird für uns ein guter Zugewinn sein. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Kann ein gefeuerter Technikchef helfen?

Allerdings darf man sich natürlich die Frage stellen, ob es wirklich hilft, wenn man einen Mann verpflichtet, der gerade von einem Mittelfeldrivalen entlassen wurde, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Doch auch diesbezüglich vertraut Zhou Andreas Seidl.

James Key war bis 2012 bereits für Sauber tätig Foto: Sauber

"Ich weiß nicht, was bei McLaren los war und warum er rausgeschmissen wurde", sagt der Chinese. "Aber was ich gehört habe, ist, dass Andreas und James sehr gut zusammengearbeitet haben." Er verweist darauf, dass McLaren unter der Führung von Seidl und Key vom Hinterfeld wieder an die Spitze des Mittelfeldes gelangt waren und dabei mehrfach auf das Podium gefahren sind.

"Ich denke also, dass sie beide wissen, was sie tun, und ich unterstütze sie und die Entscheidungen, die Andreas treffen kann, einfach", sagt Zhou. "Ich bin mir sicher, dass es in die Richtung geht, in die er das Team aufbauen möchte. Ich bin mit all dem einverstanden."

Alfa Romeo: Zu viel Luftwiderstand

Aktuell hinkt Alfa Romeo aber den eigenen Erwartungen hinterher. Nach dem sechsten Platz im Vorjahr kam der Rennstall 2023 schlecht aus den Startlöchern. Mit acht Punkten liegt man derzeit auf Position acht in der Konstrukteurs-WM. Zumindest konnte Zhou mit Platz neun zuletzt in Barcelona einen persönlichen Erfolg feiern.

Trotzdem weiß er, dass das Auto noch große Schwächen hat: "Unser langfristiges Ziel für das Team besteht ganz klar darin, weniger Luftwiderstand zu haben", sagt er, "damit wir uns auf vielen Strecken nicht dazu zwingen müssen, flachere Flügel zu verwenden, nur um sicherzustellen, dass wir im Rennen keine Probleme mit der Höchstgeschwindigkeit bekommen."

"Ich denke, dass jedes Paket jetzt definitiv Aero-Performance bietet, aber ein geringer Luftwiderstand lässt sich nicht an einem Tag oder an zwei Tagen oder an zwei Rennwochenenden erreichen, es ist eine Art langfristiger Fokus, vielleicht für nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres."

