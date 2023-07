Zhou strebt nach längerem Vertrag bei Alfa Romeo: Bekommt er zwei Jahre?

Bleibt Guanyu Zhou auch in der Formel-1-Saison 2024 bei Alfa Romeo, respektive dem noch namenlosen Sauber-Team? Der Chinese ist aktuell in seiner zweiten Saison beim Schweizer Team und deutlich näher an Teamkollege Valtteri Bottas dran, sodass er sich berechtigte Hoffnungen auf einen Verbleib machen kann.

Erste Gespräche hat es bereits gegeben. "Es ist jetzt die richtige Zeit, um darüber zu sprechen", sagt Zhou und meint, dass er sich in diesem Jahr weniger Sorgen macht als in der vergangenen Saison. "Ich habe das Gefühl, dass das Team sehr zufrieden mit unserem Job ist, und ich arbeite einfach so weiter wie bisher."

Zhou hat in der Saison 2023 eine klare Leistungssteigerung hingelegt: 5:7 liegt er im Qualifying-Duell mit Bottas zurück (Vorjahr 8:14), und auch in Sachen geholter Punkte ist er mit 4:5 gegen den Finnen auf Augenhöhe - im Vorjahr holte er nur sechs gegenüber Bottas' 49.

"Mein Ziel zu Saisonbeginn war, mit meiner Messlatte mitzuhalten - und die ist Valtteri", sagt er. "Und das habe ich geschafft, und das scheint die Leute in der Fabrik glücklich zu machen", so der Chinese.

Er betont: "Ich möchte, dass ich von der Pace her gleichauf bin, und auch das Team erwartet von mir einen weiteren Schritt nach vorne im Vergleich zum letzten Jahr. Auf der anderen Seite gibt es einige Schwächen, die ich im Vergleich zum letzten Jahr verbessern möchte. Ich denke, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, aber abgesehen von den Punkten war der Rest viel stärker."

Guanyu Zhou ist 2023 deutlich näher an Valtteri Bottas Foto: circuitpics.de

Der Lohn könnte ein neuer Vertrag für die kommende Saison sein. Audi wird 2026 werksseitig in die Formel 1 einsteigen, bis dahin hat man noch zwei Jahre zur Überbrückung - und genau jene zwei Jahre stellt sich Zhou im Idealfall für seinen neuen Vertrag vor. Wobei ganz ideal für ihn ein noch längerer Vertrag wäre.

"Ich will immer so lange wie möglich bleiben", sagt er. Wenn man als Rookie ankommt, gibt es zwar nur einzelne Jahresverträge, aber nach zwei Jahren möchte ich einen etwas längeren Vertrag haben."

Viel Bewegung wird auf dem Fahrermarkt für 2024 ohnehin nicht erwartet, und es gilt als wahrscheinlich, dass Alfa Romeo Stabilität bei den Fahrern haben möchte.

Keine Augen auf Pourchaire

Als ernsthafter Kandidat auf das Cockpit wird von einigen Seiten Alfa-Romeo-Junior Theo Pourchaire gesehen, doch der Franzose hat auch im dritten Jahr noch Probleme, den Formel-2-Titel einzufahren, was seine Chancen auf den Aufstieg deutlich schmälert.

Doch dass Pourchaire in der Formel 2 nicht auf Titelkurs ist, interessiert Zhou nur am Rande: "In jedem Jahr sagen Leute, wer den Platz vielleicht bekommen könnte, aber mir ist egal, was andere Leute in ihren Meisterschaften machen", winkt er ab.

"Ich bin hier, um zu beweisen, dass ich einen großen Schritt mache, und dann muss ich mir keine Sorgen um andere junge Fahrer machen. Wenn ich viele Fehler mache, habe ich das Gefühl, dass ich es nicht verdiene, hier zu sein, und sie haben die Chance, den Platz zu bekommen - aber wenn ich alles richtig mache, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen", so Zhou.

Ein gutes Rennen in Belgien wäre noch einmal ein gutes Argument für eine mögliche Verhandlung in der Sommerpause, in der Zhou gerne Klarheit über seine Zukunft hätte: "Ich möchte vor dem Ende des Sommers ein klares Bild haben, ganz klar", sagt er.

"Und wir müssen sehen, was wir tun können, um alles auf dem Papier zu verwirklichen. Mein Manager bespricht sich mit dem Team, wir müssen abwarten."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.