Zhou von Einigkeit der Formel-1-Piloten bei großen Fragen beeindruckt

Alfa-Romeo-Neuling Zhou Guanyu ist beeindruckt von der Einigkeit der Formel-1-Fahrer bei großen Themen und fügt hinzu, dass sie "wirklich zusammenhalten".

Der chinesische Fahrer sagt, es sei "schön zu sehen", dass die Fahrer zusammenhielten, auch bei kontroversen Themen wie der Frage, ob der Grand Prix von Saudi-Arabien nach einem Raketenangriff in der Nähe stattfinden sollte.

Er sagt auch, dass ihn die Reaktion auf seinen schweren Unfall in Silverstone ermutigt habe. Sowohl die Formel 1 als auch seine Kollegen hätten sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt, was "viel bedeutet".

Zhou: "Fühle mich wie in einer Familie"

Zhou sagt: "Es war großartig, zum einen von der Formel 1 und zum anderen von den Fahrern hier im Fahrerlager, die mich fragten, ob es mir gut geht. Das bedeutet mir sehr viel. Solche Dinge will niemand sehen, und ich bin sehr glücklich und zufrieden mit den bisherigen Sicherheitsentwicklungen. Der Halo war das Wichtigste bei meinem Unfall, der mich gerettet hat."

"Ich fühle mich hier in der Formel 1 wie in einer großen Gruppe und Familie. Ich glaube, alle Fahrer halten wirklich zusammen, besonders bei Dingen wie Saudi-Arabien. Wir versuchen als Gruppe zusammenzuhalten, was für mich als Rookie sehr überraschend und schön zu sehen ist."

"Denn in den vergangenen Jahren hat man viele Fahrer gesehen, die große Kämpfe gegeneinander austrugen und nie miteinander sprachen. So ändern sich die Dinge", freut sich der Chinese.

Zhou: F1-Fahrer senden "gemeinsame Botschaft"

Zhou ist für die Saison 2022 anstelle von Antonio Giovinazzi zu Alfa Romeo gewechselt, wo er mit dem ehemaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas zusammenarbeitet, nachdem er 2021 den dritten Platz in der FIA-Formel-2-Wertung belegt hatte.

In der Formel 1 hat er fünf Punkte geholt, seinen ersten beim Saisonauftakt in Bahrain, bevor er beim Großen Preis von Kanada den achten Platz belegte. Zhou sagt, es sei eine "große Überraschung" gewesen zu sehen, wie freundlich die anderen Fahrer sind, und fügt hinzu: "Es gibt immer noch Leute, die vielleicht nicht miteinander reden."

"Aber im Großen und Ganzen sind wir eine große Gruppe, die immer versucht, eine gemeinsame Botschaft an die anderen zu senden, sodass wir alle das Gleiche sagen und nicht sagen: 'Ich bin hier', und jemand sagt: 'Ich bin hier drüben', mit etwas anderem."

