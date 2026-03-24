"Ziemlich surreal": Lando Norris erhält eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds

Rekordweltmeister Lewis Hamilton erhält bald Gesellschaft im Wachsfigurenkabinett: Denn auch Lando Norris wird im Sommer dieses Jahres mit einer eigenen Figur bei Madame Tussauds in London vertreten sein. Der amtierende Formel-1-Weltmeister wurde dafür bereits vermessen und in den Entstehungsprozess eingebunden.

"Es ist ziemlich surreal, dass ich eine Figur bei Madame Tussauds haben werde. Es ist eine große Ehre", reagiert Norris, der bereits eng mit den Künstlern und dem Studio-Team zusammengearbeitet hat. In Beiträgen in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie sorgfältig Details wie Augen und Haare für die Figur ausgewählt werden.

"Die Zusammenarbeit mit den Künstlern war fantastisch, und die Detailverliebtheit, mit der sie die Figur gestaltet haben, ist wirklich beeindruckend", sagt der McLaren-Pilot. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans die fertige Figur diesen Sommer in London sehen."

Die Wachsfigur von Norris wird Teil des legendären Londoner Wachsfigurenkabinetts und reiht sich dort neben Hamilton sowie weiteren bekannten Sportgrößen ein, darunter etwa Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Mary Earps, Anthony Joshua und Kylian Mbappe.

"Lando Norris ist eine Ikone des modernen Sports und der Kultur - ehrgeizig, furchtlos und bei Fans weltweit äußerst beliebt", erklärt Steve Blackburn, Geschäftsführer von Madame Tussauds London. "Vom ersten Moment unserer Zusammenarbeit mit Lando an war klar, dass wir etwas ganz Besonderes schaffen würden, und unser Team hat mit Hochdruck daran gearbeitet, eine absolut detailgetreue Nachbildung zu gewährleisten."

"Er war während des gesamten Prozesses fantastisch, hat geduldig stillgesessen und ist nicht wie sonst herumgerast! Wir arbeiten fleißig daran, dass seine Figur bereit für das Podium ist und freuen uns riesig darauf, die Gäste in den kommenden Monaten mit Landos Abbild begrüßen zu dürfen", ergänzt Blackburn.