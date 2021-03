Zoom-F1-Vodcast: Wer wird Formel-1-Weltmeister 2021?

Nur noch zehn Tage bis zum Beginn der Formel-1-Saison 2021 in Bahrain, und selten war die Spannung in den vergangenen Jahren so groß wie diesmal. Denn nach den dreitägigen Wintertests tippen viele Experten, dass es für Lewis Hamilton und Mercedes in der kommenden Saison zumindest kein Spaziergang werden könnte.

Max Verstappen hat mit dem unerwartet heckstabilen Red Bull Bestzeit bei den Tests erzielt und startet damit zumindest als Geheimfavorit ins neue Formel-1-Jahr. Aber hat er auch eine realistische Chance auf den Titel?

Und wer mischt sonst noch so mit in den vorderen Regionen der Formel 1? Können Sebastian Vettel und Aston Martin die enttäuschend verlaufenen Tests hinter sich lassen und als heißer Außenseiter ein Wörtchen um einen Top-3-Platz in der WM mitreden?

Wie stehen die Chancen von Mick Schumachers Haas-Team, wie vor ein paar Jahren für dicke Überraschungen zu sorgen? Oder bleibt dem deutschen Rookie mit dem klingenden Namen am Ende nur der Kampf gegen die Williams-Fahrer um die vorletzte Startreihe?

Diesen Fragen sind Christian Nimmervoll Facebook: "Formel 1 inside mit Christian Nimmervoll" und Kevin Scheuren in der neuen Ausgabe des Zoom-F1-Vodcasts nachgegangen - auch verfügbar als Podcast in Kooperation mit meinsportpodcast.de - und haben ihre persönlichen Top 10 für die Saison 2021 geordnet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.