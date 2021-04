Zoom-F1-Vodcast: Wird James Allison irgendwann Mercedes-Teamchef?

Mercedes hat zwar den Saisonauftakt 2021 in Bahrain trotz starker Gegenwehr von Max Verstappen und Red Bull gewonnen, doch in den nächsten Wochen und Monaten steht dem deutsch-britischen Team die nächste große Herausforderung abseits des sportlichen Kräftemessens auf der Rennstrecke bevor.

Denn am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass der so erfolgreiche Technische Direktor James Allison seine bisherige Position verlässt und sich per 1. Juli aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzieht. Sein Nachfolger wird mit Mike Elliott einer, der bisher noch nie die volle Verantwortung über ein Formel-1-Designteam getragen hat.

Was hinter Allisons Neuorientierung steckt, was künftig seine Aufgabe bei Mercedes sein wird und ob er unter Umständen sogar Toto Wolffs Nachfolger als Teamchef werden könnte, das ist Thema in der neuesten Ausgabe des Zoom-F1-Vodcasts auf dem YouTube-Kanal von Motorsport-Total.com.

Weitere Themen des aktuellen Zoom-F1-Vodcasts sind die Behauptung von Daniel Ricciardo, dass sich seiner Meinung nach mehrere Fahrer zutrauen würden, Lewis Hamilton in einem Mercedes zu schlagen, und der jüngste Seitenhieb von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in Sebastian Vettels Richtung.

Darüber hinaus gab's vergangene Woche im Formel-1-Podcast 'Starting Grid' eine sogenannte "Hörersprechstunde", in der Formel-1-Fans die Gelegenheit hatten, mit unserem Redakteur Ruben Zimmermann und Moderator Kevin Scheuren darüber zu diskutieren, was die Formel 1 in Zukunft besser machen könnte.

Ein heiß diskutiertes Thema waren dabei zum Beispiel die schon für 2021 geplanten Qualifying-Sprintrennen, die bei den Podcast-Hörern offenbar nicht so gut ankommen, wie sich das die Verantwortlichen der Formel 1 wünschen würden.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali ist allerdings davon überzeugt, dass Sprintrennen eine gute Sache für seinen Sport sind: "Als wir mit der Meldung an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass wir so eine Sprint-Qualifikation ausprobieren wollen, haben die Veranstalter, die für den Test in Frage kommt, sofort viel mehr Ticketanfragen. Und die TV-Anstalten waren begeistert", sagt er in einem Interview mit 'auto motor und sport'.

"Mit einem Freien Training und der Qualifikation kann der Veranstalter den Fans einen besseren Freitag verkaufen. Mit dem zweiten Freien Training als Rennvorbereitung und dem Sprint-Qualifying am Nachmittag einen besseren Samstag. Das ist eine zusätzliche Plattform für Geschichten und für die Sponsoren", argumentiert Domenicali.

Und auch die Traditionalisten unter den Formel-1-Fans, die eine Verwässerung etwa der Pole-Rekorde befürchten, beruhigt er: "Für die Statistik bekommt der Fahrer die Poleposition, der am Samstag das Qualifikationsrennen gewinnt. Und es gibt nur einen Sieger, und der wird am Sonntag gekürt."

