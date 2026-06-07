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Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Sergio Perez kam beim Grand Prix von Monaco zwar als Zehnter ins Ziel, doch gab es für den Cadillac-Fahrer nach dem Rennen eine bittere Zeistrafe

Benjamin Vinel Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Sergio Perez hätte fast den ersten WM-Punkt für Cadillac geholt

Foto: Formel 1

Sergio Perez hat nach dem Rennen in Monaco seinen ersten WM-Punkt für Cadillac verloren. Zwar wurde der 36-Jährige auf dem zehnten Platz gewertet, doch folgte kurze Zeit später eine Zeitstrafe von 10 Sekunden.

Grund dafür war der Umstand, dass Perez beim Neustart des Rennens nicht korrekt in einer Startbox gestanden hatte. "Videomaterial zeigt eindeutig, dass das vordere rechte Rad des Autos Nummer elf außerhalb der Startbox war", so die Urteilsbegründung der FIA.

Dementsprechend rückt Fernando Alonso vom elften auf den zehnten Platz und holt den ersten WM-Punkt des Jahres für Aston Martin.

Nach dem Rennen war Perez bezüglich der möglichen Strafe noch recht optimistisch: "Basierend auf dem, was ich gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich", so der Cadillac-Pilot. "Aber am Ende entscheiden das die Rennkommissare, also müssen wir abwarten."

Bereits vor dem potenziellen Top-10-Finish hatte Perez einen spektakulären Grand Prix erlebt. Am Start stand der ehemalige Red-Bull-Pilot in der falschen Startbox und wurde zu einer Durchfahrtsstrafe verdonnert.

Statt auf seinem eigentlichen Startplatz zu stehen, hatte sich Perez in die Box von Gabriel Bortoleto begeben. Dieser musste das Rennen aufgrund von technischen Problemen aus der Boxengasse starten.

Nach einem frühen Boxenstopp profitierte Perez Stück für Stück vom Chaos im Feld. Zahlreiche Ausfälle und zwei Safety-Car-Phasen spülten den sechsfachen Grand-Prix-Sieger nach vorne.

Nach 78 Rennrunden kam Perez als Elfter ins Ziel, wurde allerdings durch eine Zeitstrafe für Nico Hülkenberg direkt in die Top 10 geworfen. Zu diesem Zeitpunkt lief jedoch bereits die Untersuchung wegen des zweiten Startbox-Vergehens. Eine Verwarnung für das Ignorieren der Anweisungen für Startübungen kam noch oben drauf.

Und trotzdem zeigt sich Perez nach dem Rennen mehr als zufrieden. Auf die Frage, ob er vorher jemals mit solch einem Szenario gerechnet hätte, antwortet der Veteran: "Nein, nicht in meinen kühnsten Träumen."

"In unserem sechsten Rennen bereits in die Punkte zu fahren ist wirklich unbeschreiblich. Wie gesagt, egal, ob ich einen Millimeter [über dem Strich] war oder nicht, egal, was die entscheiden: Ich denke, das ändert nichts an dem Fakt, dass wir das auf der Strecke eingefahren sind, nicht aufgegeben und unser Bestes gegeben haben. Und der Rest wird auch noch kommen, da bin ich mir sicher."

In der Konstrukteurs-WM liegt Cadillac nach dem Monaco-Wochenende auf dem elften und letzten Platz. Besonders bitter: Wäre Perez als Zehnter gewertet worden, dann hätte Cadillac den zehnten Rang in der WM vor Aston Martin verteidigt. Perez wurde am Ende auf Platz 15 gewertet.

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